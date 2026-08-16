Il celebre tenore peruviano Juan Diego Flórez celebra i suoi trent'anni di carriera con un esclusivo recital intitolato "Flórez 30". L'evento si terrà nell'ambito della 47ª edizione del Rossini Opera Festival di Pesaro, il 18 agosto 2026 alle ore 20 presso l'Auditorium Scavolini. Questo appuntamento è considerato uno dei momenti di spicco del calendario del festival.

Il legame tra Flórez e il festival pesarese è profondo. Il tenore debuttò al Rossini Opera Festival nel 1996, interpretando Corradino in "Matilde di Shabran". Da allora, si è affermato come uno degli interpreti di riferimento a livello mondiale per il repertorio rossiniano.

Dal 2022, ricopre anche la carica di direttore artistico del ROF, consolidando il suo rapporto con l'istituzione che lo ha lanciato.

Un programma lirico d'eccezione

Il recital "Flórez 30" offrirà un viaggio attraverso alcune delle pagine più belle della lirica. Juan Diego Flórez sarà accompagnato dall'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna e dal Coro del Teatro Ventidio Basso, sotto la direzione del maestro Iván López‑Reyno. Il programma è stato selezionato per onorare la sua illustre carriera e la sua versatilità, spaziando tra compositori che hanno segnato la storia dell'opera.

Ampio spazio sarà dedicato a Gioachino Rossini. Verranno eseguiti il recitativo "Oh come il fosco impetuoso nembo" e l'aria di Giocondo "Quell’alme pupille" da La pietra del paragone; la Sinfonia e l'aria di Ramiro "Sì, ritrovarla io giuro" da La Cenerentola; il Finale: Ballo da Il viaggio a Reims; e il récitatif "Ne m’abandonne point, espoir de la vengeance!" e l’Air d’Arnold "Asile héréditaire" da Guillaume Tell.

Il programma proseguirà con brani di Jules Massenet (il récitatif "Ah! Tout est bien fini!" e l’Air de Rodrigue "Ô souverain, ô juge, ô père" da Le Cid), Charles Gounod (il récitatif "Quel trouble inconnu me pénètre?" e la Cavatine de Faust "Salut! demeure chaste et pure" da Faust), e Jacques Offenbach (l’ouverture di Orphée aux enfers e la Chanson "Va pour Kleinzach!!" e Scene de Hoffmann "Il était une fois à la cour d’Eisenach!" da Les Contes d’Hoffmann).

La conclusione del recital sarà affidata a Gaetano Donizetti, con l’Ouverture e l’Air de Tonio "Ah! Mes amis, quel jour de fête! … Pour mon âme" da La Fille du régiment, un'aria che ha spesso messo in risalto le capacità vocali del tenore.

Un omaggio a una carriera leggendaria

Il recital "Flórez 30" rappresenta un omaggio alla carriera di un artista che ha profondamente influenzato il mondo della lirica. La sua figura è stata cruciale nella riscoperta e valorizzazione dei ruoli belcantistici di Rossini. Questo evento non è solo un traguardo personale per Juan Diego Flórez, ma anche un sentito tributo al suo inestricabile legame con la città di Pesaro e con il festival dedicato al grande compositore. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati e un'occasione unica per celebrare la grandezza di uno dei più importanti tenori lirici del nostro tempo.