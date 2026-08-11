La città di Foligno, nel cuore dell'Umbria, accoglie dall’11 al 18 agosto 2026 la manifestazione “Paradisi Perduti”. L'evento, che anima il centro storico, propone un’immersione nell’universo barocco tramite spettacoli teatrali, installazioni artistiche, concerti e incontri pubblici. Artisti italiani e internazionali sono chiamati a rileggere temi e forme della cultura barocca in chiave contemporanea. Al centro della proposta, definita dagli organizzatori “un viaggio dentro l’anima del Barocco”, vi è l'intento di restituire al pubblico la complessità, le contraddizioni e la vitalità di un’epoca fondamentale della storia europea.

L'iniziativa coinvolge diversi spazi del centro di Foligno, da palazzi storici a piazze, valorizzando il patrimonio architettonico locale con la cultura dal vivo.

Il programma, illustrato nella presentazione ufficiale, comprende spettacoli, concerti originali e installazioni inedite. Gli appuntamenti principali includono la messinscena di testi barocchi riletti in forma moderna e composizioni musicali ispirate ai grandi maestri dell’epoca. Il festival invita a incontri con studiosi ed esperti su storia, filosofia e musica del Seicento. Le attività, pensate per appassionati e curiosi (adulti e bambini), uniscono approfondimento a esperienze sensoriali. Il direttore artistico sottolinea come la rassegna intenda "mostrare come il Barocco sia stato un laboratorio di creatività e di inquietudine, capace di parlare anche all’uomo contemporaneo”.

L’impatto culturale di “Paradisi Perduti” su Foligno

“Paradisi Perduti” si inserisce in una tradizione di eventi estivi dedicati a musica, teatro e arte che animano da anni Foligno e l’Umbria. La scelta del tema Barocco riflette una tendenza internazionale che vede nel recupero storico un’occasione di dialogo creativo tra passato e presente. L’utilizzo di palazzi, chiese e spazi pubblici rafforza la connessione tra cultura immateriale e patrimonio architettonico. Le installazioni artistiche e gli spettacoli teatrali, realizzati anche in siti non accessibili, offrono nuove prospettive sulla città e le sue radici storiche. Questo incrementa l’attrattività turistica del territorio, già noto per il suo patrimonio monumentale e le iniziative culturali.

Il Barocco a Foligno: arte, architettura e riscoperta

Foligno, nel cuore della Valle Umbra, è storicamente una delle città più importanti della regione per arte e architettura. Conserva esempi di architettura medievale e rinascimentale, tra cui la Cattedrale di San Feliciano e Palazzo Trinci. Nel Seicento, il tessuto urbano si arricchisce di chiese e palazzi di gusto barocco. Tra le testimonianze di questo periodo si segnalano cappelle affrescate e altari monumentali, elementi oggi parte integrante del percorso della manifestazione. L’iniziativa offre l’occasione di riscoprire, attraverso lo sguardo di artisti contemporanei, un patrimonio spesso poco conosciuto. La sinergia tra valorizzazione dei beni storici e produzione culturale dal vivo è un elemento distintivo della rassegna, capace di mettere in relazione passato e innovazione artistica.