La Fondation Grand Paradis ha lanciato la 21ª edizione del suo atteso concorso fotografico, invitando gli appassionati a esplorare il tema "L'attimo selvatico". L'iniziativa mira a catturare quei momenti unici e irripetibili che solo la natura sa offrire. Come sottolineato nella presentazione, "la natura sa regalare istanti inattesi e irripetibili: un comportamento raro, un incontro improvviso, una luce particolare o un equilibrio sorprendente possono trasformare una scena apparentemente ordinaria in qualcosa di straordinario". Questo invito è rivolto a tutti coloro che desiderano raccontare, attraverso l'obiettivo, la bellezza, la forza e, al tempo stesso, la fragilità del mondo naturale.

Le immagini in concorso dovranno essere scattate esclusivamente all'interno del territorio del Parco Nazionale Gran Paradiso, un'area protetta di inestimabile valore naturalistico. La selezione delle opere migliori sarà affidata a una giuria di esperti, composta da figure di spicco nel campo della fotografia e della cultura. Ne fanno parte il fotografo professionista Paolo Rey, il fotografo naturalista Giorgio Marcoaldi, il manager culturale Alessandro Ottenga e la direttrice della Fondation Grand Paradis, Luisa Vuillermoz.

Regolamento e Riconoscimenti

Per partecipare alla competizione, i fotografi interessati dovranno inviare il proprio materiale entro la data limite del 31 marzo. La giuria esaminerà attentamente ogni proposta, valutando non solo la qualità tecnica delle immagini, ma anche l'efficacia dei titoli e delle didascalie.

I criteri di giudizio includeranno la creatività, l'eccellenza fotografica, la capacità comunicativa e l'originalità interpretativa delle opere presentate. Le fotografie che si distingueranno saranno le protagoniste di una mostra fotografica online, offrendo visibilità ai talenti selezionati. Saranno premiate le prime tre immagini classificate, con un premio in denaro di 500 euro destinato al vincitore assoluto.

La Fondation Grand Paradis e il suo Territorio

La Fondation Grand Paradis si impegna attivamente nella valorizzazione e promozione del ricco patrimonio naturale e culturale dell'area del Gran Paradiso. Attraverso diverse iniziative, l'ente mira a sensibilizzare il pubblico sull'importanza della tutela ambientale e sulla conservazione della biodiversità.

Il Parco Nazionale Gran Paradiso, cuore di questa regione, vanta una storia illustre, essendo stato istituito nel 1922 come il più antico parco nazionale d'Italia. Si estende per oltre 70.000 ettari, abbracciando territori tra la Valle d'Aosta e il Piemonte. Questo ecosistema alpino è un santuario per una vasta gamma di specie animali e vegetali, tra cui spicca lo stambecco, iconico simbolo dell'area protetta.

Il concorso fotografico "L'attimo selvatico" si inserisce perfettamente nella missione della Fondation Grand Paradis, rappresentando uno strumento efficace per avvicinare il grande pubblico alla natura. L'iniziativa incentiva la conoscenza approfondita e il rispetto dell'ecosistema alpino, promuovendo un legame più profondo tra l'uomo e l'ambiente circostante.