La Fondazione Rossini organizza una serie di incontri di approfondimento a Pesaro, dedicati alle opere della 47ª edizione del Rossini Opera Festival (ROF). Questi appuntamenti si terranno dall'8 al 10 agosto 2026, in vista del festival, in programma dall'11 al 23 agosto. La Sala della Repubblica del Teatro Rossini ospiterà le conversazioni, pensate per appassionati e studiosi che desiderano esplorare, con critici e musicologi, le opere in cartellone.

Il calendario degli incontri

Il ciclo prenderà il via sabato 8 agosto, alle ore 11, con un focus su ‘Le Siège de Corinthe’.

Quest'opera, che inaugurerà il festival martedì 11 agosto all’Auditorium Scavolini, sarà al centro di una conferenza tenuta da Damien Colas Gallet, curatore dell’edizione critica. L'introduzione sarà a cura di Ilaria Narici, direttore dell’edizione critica e direttore scientifico della Fondazione Rossini.

Domenica 9 agosto, sempre alle ore 11, l'attenzione si sposterà su ‘L’occasione fa il ladro’, la seconda opera in programma, in scena da mercoledì 12 agosto al Teatro Rossini. Interverranno lo storico del teatro Gerardo Guccini, il musicologo Emilio Sala e la regista Sonja Frisell. L'introduzione sarà curata da Ilaria Narici.

Lunedì 10 agosto, alle ore 11, sarà presentata ‘La scala di seta’, terza opera in cartellone, in scena da giovedì 13 agosto al Teatro Rossini.

L'incontro sarà curato da Matteo Giuggioli e introdotto da Daniele Carnini, direttore editoriale della Fondazione Rossini.

Evento conclusivo e collaborazioni

Il programma si concluderà venerdì 21 agosto, alle ore 11, con una conversazione dedicata all'interpretazione rossiniana nella seconda metà del Novecento. L'evento, intitolato ‘Rossini ieri, Rossini oggi. L’interpretazione di Rossini negli ultimi cinquant’anni’, è organizzato in collaborazione con l’Associazione Nazionale Critici Musicali. Parteciperanno i musicologi Emilio Sala e Simone Di Crescenzo, i critici musicali Alberto Mattioli e Roberta Pedrotti, insieme ad alcuni artisti del Rossini Opera Festival. Il coordinamento di questa sessione finale sarà affidato a Ilaria Narici.