Il Labirinto della Masone di Fontanellato (Parma) si appresta ad accogliere un evento culturale di grande risonanza: una mostra interamente dedicata a Milo Manara, riconosciuto universalmente come uno dei più celebri e influenti fumettisti italiani. L'esposizione, intitolata 'Le visioni di Milo Manara', aprirà i battenti il 7 agosto 2026, offrendo al pubblico un'immersione profonda nell'universo creativo dell'artista. Attraverso un'accurata selezione di opere, la rassegna intende ripercorrere le tappe salienti della sua lunga e prolifica carriera, evidenziando la sua straordinaria capacità di fondere sapientemente arte, narrazione complessa e un immaginario visionario unico, che ha saputo conquistare generazioni di lettori e critici.

Il percorso espositivo e l'arte di Manara

La rassegna si snoda negli spazi suggestivi del Labirinto della Masone, il celebre complesso culturale situato a Fontanellato, nel cuore della provincia di Parma. Il percorso espositivo è stato concepito per guidare i visitatori attraverso le diverse fasi della produzione artistica di Manara, presentando un vasto corpus di lavori originali. Tra questi spiccano tavole a fumetti, disegni preparatori e illustrazioni iconiche, ognuno dei quali rappresenta un momento significativo nella sua evoluzione stilistica e tematica. Le opere selezionate non solo celebrano la maestria tecnica dell'artista, ma ne sottolineano anche l'indiscusso contributo al mondo del fumetto e dell'illustrazione a livello internazionale.

Particolare enfasi è posta sui temi ricorrenti e sui personaggi indimenticabili che hanno plasmato e reso immediatamente riconoscibile il suo inconfondibile stile, caratterizzato da eleganza, sensualità e una profonda indagine dell'animo umano.

Il Labirinto della Masone: un polo culturale d'eccellenza

La scelta del Labirinto della Masone come sede per questa prestigiosa esposizione non è casuale. Questo complesso culturale e artistico, situato nella pittoresca località di Fontanellato, è infatti rinomato per la sua vocazione all'ospitalità di mostre di alto profilo, eventi culturali e iniziative che promuovono l'arte e la conoscenza. La struttura si distingue per la sua architettura unica e per la presenza di un imponente labirinto di bambù, il più grande del mondo, che offre un'esperienza sensoriale e intellettuale ineguagliabile.

Oltre agli ampi spazi espositivi, il complesso include una ricca biblioteca, sale per conferenze e diverse aree dedicate ad attività culturali e didattiche. Il Labirinto della Masone si è affermato come uno dei principali poli culturali dell'Emilia-Romagna, rappresentando un punto di riferimento imprescindibile per gli appassionati d'arte, i ricercatori e i visitatori desiderosi di immergersi in un ambiente dove cultura e bellezza si fondono armoniosamente.

In definitiva, l'esposizione dedicata a Milo Manara al Labirinto della Masone rappresenta un'occasione imperdibile per il pubblico di ogni età. Essa offre la rara opportunità di approfondire la conoscenza di un autore visionario che, con la sua inconfondibile cifra stilistica, ha saputo non solo innovare profondamente il linguaggio del fumetto, ma anche lasciare un segno indelebile e distintivo nella cultura visiva contemporanea, influenzando generazioni di artisti e lettori e consolidando la sua posizione tra i maestri indiscussi della nona arte.