L'agosto 2026 si preannuncia intenso per gli amanti della fotografia, con un calendario di mostre e festival tra Italia ed Europa. A Venezia, il Padiglione delle Navi del Munav ospita fino al 22 novembre una rassegna di oltre ottanta scatti di Alfred Eisenstaedt, inclusa la celebre 'V-J Day in Times Square' del 14 agosto 1945, simbolo della fine della Seconda guerra mondiale.

Sull'isola d'Ischia, Villa La Colombaia presenta fino al 30 agosto 'Letizia Battaglia. Senza chiedere permesso', curata da Chiara Arturo. Trentacinque fotografie, incluso uno scatto del 1976 a Palazzo Gangi Valguarnera, offrono un viaggio visuale nella Palermo e nella Sicilia tra gli anni Settanta e Novanta, documentando impegno civile e sociali.

Festival e visioni: da Verona a Madrid

A Verona, il Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri espone fino al 1° novembre duecento scatti di Dorothea Lange. La rassegna esplora la sua ricerca dalla Grande Depressione all'internamento dei cittadini statunitensi di origine giapponese, toccando temi come migrazioni e disuguaglianze.

A Monopoli, il PhEST, undicesima edizione fino al 1° novembre, unisce fotografia, arte contemporanea e cinema. Ideato da Giovanni Troilo e incentrato su 'What if?', propone la mostra 'Shadows and Mirrors' per il centenario di Vivian Maier, scatti di Horst von Harbou dal set di Metropolis, e progetti internazionali, con Roger Ballen e filmati Super8 di Vivian Maier su memoria e identità.

In Spagna, PHotoESPAÑA a Madrid, trentanovesima edizione fino al 13 settembre, promuove creatività sperimentale. Oltre quaranta esposizioni ufficiali con opere di Richard Avedon, Robert Frank, Colita, Isabel Muñoz e Isabel Azkarate. Il festival si estende anche a città come Alcalá de Henares, Barcellona, Valencia e Siviglia.

Gibellina, Parigi e gli appuntamenti italiani

Tra le iniziative italiane, spicca il Gibellina Photoroad, festival di fotografia open air e site-specific. L'edizione 2026, fino al 6 settembre, è parte del programma di Gibellina Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea. La città siciliana è un percorso a cielo aperto con il progetto 'Ruins of Renewal' di Erik Kessels, con opere di Alice Grassi e Stefano Cerio.

Fuori dall'Italia, Parigi presenta una selezione dalla collezione privata di Sir Elton John e David Furnish. La mostra, visitabile fino al 24 settembre, ripercorre la storia della fotografia dal 1950 a oggi, con opere di Robert Mapplethorpe, Harley Weir, Irving Penn e Ai Weiwei, riflettendo su vulnerabilità e forza della condizione umana.

L'estate italiana è arricchita da una rete di festival fotografici, dedicati a memoria collettiva, reportage e identità. Tra gli appuntamenti figurano il Festival della fotografia italiana a Bibbiena, Gu.Pho a Modena, Fase a Otranto, il Festival del reportage ad Ascoli Piceno, e Cortona On The Move ad Arezzo (con trentatré mostre). Completano il quadro il Ragusa Foto Festival, il Si fest a Savignano sul Rubicone e lo Yeast Photo Festival tra Lecce e Galatina, con percorsi espositivi e riflessioni su temi attuali.

Questa intensa stagione di mostre e festival conferma il ruolo centrale della fotografia come strumento di narrazione civile, indagine storica e analisi delle trasformazioni. Gli appuntamenti di agosto offrono un'occasione preziosa per esplorare linguaggi e sguardi diversi, unendo memoria, ricerca artistica e partecipazione collettiva in Italia e all'estero.