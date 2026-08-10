Il 24 agosto, la chiesa di San Pio da Pietrelcina a San Giovanni Rotondo (Foggia) ospiterà la seconda edizione di “Notte di Pace - Parole e musica per un mondo senza conflitti”. Protagonista sarà lo spettacolo “Francesco”, con Aldo Cazzullo (testi e voce narrante) e Angelo Branduardi (musiche, con Fabio Valdemarin). Promossa da Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo, Gargano Vita e Frati Minori Cappuccini.

Questa tappa del tour nazionale, che celebra San Francesco d'Assisi, è rilevante per l'ottocentesimo anniversario della morte del Santo.

La chiesa di San Pio da Pietrelcina unisce simbolicamente la testimonianza di San Francesco, fondatore francescano, a quella di Padre Pio, figura spirituale universale. Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi ripercorreranno, con parola e musica, la vicenda umana e spirituale del Santo di Assisi, evidenziando l'attualità del suo messaggio di fraternità, essenzialità, dialogo e riconciliazione.

Una serata per riflettere su pace e fraternità

“Notte di Pace” si concentra su solidarietà, riconciliazione e dialogo. Il racconto di Cazzullo e le melodie di Branduardi avvicinano San Francesco al pubblico. L'edizione, in questo ottocentesimo anniversario, unisce idealmente San Francesco d'Assisi e Padre Pio, figure centrali per la cristianità e la tradizione francescana.

San Giovanni Rotondo, meta di pellegrinaggi per il santuario di Padre Pio, propone i messaggi dei due santi quali modelli universali di carità e vicinanza alle sofferenze umane.

La chiesa di San Pio da Pietrelcina e il significato della ricorrenza

La chiesa di San Pio da Pietrelcina, meta di turismo religioso, sorge accanto al convento dei Frati Cappuccini, dove visse e operò Padre Pio. Il complesso è luogo di accoglienza e preghiera, con eventi dedicati al Santo di Pietrelcina e a tematiche spirituali. La “Notte di Pace” si inserisce nelle iniziative della comunità francescana locale, volte ad approfondire la testimonianza di San Francesco – in questo importante anniversario – e a rafforzare il suo messaggio di pace e fraternità nel contesto contemporaneo.