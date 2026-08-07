L'Istituto Italiano di Cultura di Lione si prepara a ospitare una significativa rassegna cinematografica dedicata al celebre regista italiano Franco Maresco. L'evento, in programma il 22 agosto, si inserisce nel prestigioso contesto della trentottesima edizione de "Les Etats généraux du film documentaire", una delle manifestazioni più rilevanti a livello internazionale per il cinema documentario. La retrospettiva, intitolata "Frammenti di un'opera", offrirà al pubblico l'opportunità di esplorare le produzioni più rappresentative di Maresco, un autore riconosciuto per il suo stile provocatorio e per la sua straordinaria capacità di stimolare il dibattito culturale in Italia.

Considerato uno dei registi più controversi degli ultimi decenni nel panorama cinematografico italiano, Franco Maresco ha intrapreso la sua carriera artistica fin dalla giovane età. Si è distinto inizialmente come lettore vorace e come attivo organizzatore di eventi musicali e culturali nella sua città natale, Palermo. La sua lunga e proficua attività, durata quasi trent'anni, è stata caratterizzata da un'importante collaborazione con Daniele Ciprì. Insieme, hanno raggiunto la notorietà nel 1992 grazie alle innovative quarantanove scenette di "Cinico TV", un format che ha lasciato un segno indelebile. Il loro primo lungometraggio, "Lo zio di Brooklyn", è stato realizzato nel 1995. Tre anni più tardi, nel 1998, hanno diretto "Totò che visse due volte", un film che ha scatenato forti reazioni e ha portato a un processo per offesa al buon costume, evidenziando la natura spesso discussa delle loro opere.

Il percorso artistico e le opere in evidenza

Dopo la separazione artistica da Daniele Ciprì, avvenuta nel 2007, Franco Maresco ha proseguito la sua attività nel mondo del cinema, del teatro e della televisione, mantenendo e affinando un suo stile personale e riconoscibile. Questo periodo ha visto la realizzazione di opere di grande impatto e successo. Nel 2014, ha diretto "Belluscone. Una storia siciliana", un documentario che ha ottenuto un Premio speciale della giuria Orizzonti alla prestigiosa Mostra di Venezia e il David di Donatello per il miglior documentario. Successivamente, nel 2019, ha ricevuto un altro Premio speciale alla Mostra di Venezia per il film "La mafia non è più quella di una volta".

Più recentemente, nel 2025, la sua opera "Un film fatto per Bene" è stata presentata anch'essa alla Mostra di Venezia, confermando la sua costante presenza e rilevanza nel panorama cinematografico.

La rassegna di Lione si aprirà con un momento di approfondimento critico: una conferenza tenuta da Federico Rossin, dedicata all'analisi dell'intera opera di Maresco e Ciprì. A seguire, il pubblico potrà assistere alla proiezione di tre dei suoi film più significativi: "Belluscone. Una storia siciliana" (2014), "La mafia non è più quella di una volta" (2019) e "Un film fatto per Bene" (2025). Questa iniziativa rappresenta un'occasione unica per il pubblico francese di immergersi e approfondire la conoscenza di un autore che ha profondamente segnato il cinema italiano contemporaneo con la sua visione originale e spesso scomoda.

L'impegno dell'Istituto Italiano di Cultura di Lione

L'Istituto Italiano di Cultura di Lione si configura come un ente ufficiale di primaria importanza, la cui missione è la promozione e la diffusione della lingua e della cultura italiana nella regione francese dell'Alvernia-Rodano-Alpi. L'istituto svolge un ruolo attivo nell'organizzazione di un vasto programma di eventi culturali, che include mostre d'arte, conferenze, incontri e, naturalmente, proiezioni cinematografiche. L'obiettivo principale di queste attività è rafforzare i legami culturali tra Italia e Francia e ampliare la conoscenza del ricco patrimonio culturale italiano all'estero.

Attraverso eventi di spicco come la rassegna dedicata a Franco Maresco, l'Istituto contribuisce in modo significativo a valorizzare il patrimonio cinematografico italiano e a stimolare un proficuo dialogo interculturale tra i due Paesi, offrendo al contempo una vetrina per i talenti e le espressioni artistiche più significative del cinema italiano contemporaneo.