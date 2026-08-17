La 47ª edizione del Fuoco del Morrone - Il Cammino del Perdono ha preso il via il 17 agosto 2026 dall'Eremo di Sant'Onofrio, nel territorio di Sulmona. La cerimonia è stata ridotta a causa dell'emergenza incendi che ha interessato la Valle Peligna. La partenza è avvenuta con una sola fiaccola tradizionale, trasportata a valle da Roberto Gentile dell'Associazione Celestiniana, e una piccola lanterna con la fiamma custodita all'interno. Il sentiero è stato illuminato da 140 minitorce elettriche, per rispetto e sicurezza.

La decisione di limitare l'evento è stata presa a causa di un rogo sul versante di Roccacasale, le cui fiamme, spinte dal vento, si erano dirette verso Corfinio.

Dopo la benedizione di padre Benjamin Mba, Giulio Mastrogiuseppe dell'Associazione Celestiniana ha invitato al rispetto di un luogo "particolare e unico". Raggiunto il piazzale dello Chalet di Sant'Onofrio, le altre fiaccole sono state accese, dando il via al corteo verso l'Abbazia Celestiniana e Bagnaturo.

Autorità e tappe conclusive

Alla cerimonia hanno partecipato la sindaca di Pratola Peligna Antonella Di Nino, il sindaco di Sulmona Luca Tirabassi e il consigliere regionale Massimo Verrecchia, promotore della legge di riconoscimento regionale del Fuoco del Morrone e dell'Area Celestiniana. Presente anche una delegazione di Raviscanina, possibile luogo di nascita di Celestino V. A Bagnaturo sono intervenuti Floro Panti, Alessandro Maccarone per il Comune dell'Aquila e Paolo Giorgi del Movimento Celestiniano.

L'ultima tappa, il 23 agosto, vedrà Mario Centi e Riccardo Marcolli consegnare il Fuoco al sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi per l'apertura della 732ª Perdonanza.

Significato e percorso del Fuoco del Morrone

Il Fuoco del Morrone, simbolo di pace, fratellanza e riconciliazione, è parte fondamentale delle celebrazioni della Perdonanza Celestiniana. Nata nel 1980, la manifestazione parte ogni anno dall'Eremo di Sant'Onofrio, dove Pietro Angelerio visse prima di diventare Papa Celestino V. Il percorso tocca numerose località, culminando all'Aquila.

Il Cammino del Perdono si articola dal 17 al 23 agosto. Il 17 agosto, dopo Bagnaturo, il corteo giunge a Sulmona con sbandieratori e tamburini, toccando la Cattedrale di San Panfilo e la rotonda di San Francesco della Scarpa.

Il 18 agosto il Fuoco si sposta da Sulmona a Pratola Peligna. Il 19 agosto attraversa Pratola Peligna, Raiano, Goriano Sicoli, Castel di Ieri e Castelvecchio Subequo, dove si tengono un incontro e una Santa Messa con indulgenza plenaria, in ricordo di un miracolo del 25 luglio 1294.

Il 20 agosto, per la Perdonanza del bambino disabile, il Fuoco del Morrone da Castelvecchio Subequo raggiunge Molina Aterno e Acciano. Qui, dal ponte sull'Aterno, è trasportato da ragazzi diversamente abili, in memoria di un prodigio di Pietro del Morrone del 26 luglio 1294. Il tragitto prosegue per Roccapreturo, Beffi, Succiano, Tione degli Abruzzi e Santa Maria del Ponte di Tione.

Il 21 agosto, per la Perdonanza aquilana, il percorso tocca Santa Maria Del Ponte di Tione, Fontecchio, Fagnano, Ripa di Fagnano e Civitaretenga.

Alla chiesa di Santa Maria di Centurelli, autorità civili e religiose si riuniscono per una celebrazione in omaggio ai tre riconoscimenti Unesco: la Festa della Perdonanza Celestiniana, la Transumanza e la Montagna.

Il 22 agosto, le tappe includono Ripa di Fagnano Alto, Villa Sant’Angelo, San Demetro ne’ Vestini, Sant’Eusanio Forconese, Fossa, Monticchio e il Centro Culturale Casa Onna, con un incontro culturale e musicale che ricorda il quarantennale della Prima Edizione del Corteo della Bolla della Perdonanza Celestiniana (28 agosto 1983), prima di concludersi a Onna.

Il 23 agosto, da Onna, il Fuoco attraversa Paganica, Bazzano e Pianola, giungendo in serata all’Aquila. La fiaccola sarà consegnata al Sindaco Pierluigi Biondi, che accenderà il braciere della pace, dando così inizio ufficiale alla 729esima Perdonanza Celestiniana.