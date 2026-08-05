Le Gallerie degli Uffizi sono al centro di un'ampia opera di rinnovamento che prevede un investimento complessivo di 50 milioni di euro. Questo ambizioso progetto coinvolge l'intero complesso museale, dalla Galleria delle Statue e delle Pitture a Palazzo Pitti, fino al Giardino di Boboli, con interventi già conclusi, in corso o di prossima attivazione. Il direttore Simone Verde, insieme al suo staff, ha illustrato lo stato di avanzamento dei lavori, sottolineando il fondamentale contributo di tutto il personale coinvolto.

L'operazione è stata definita dal direttore come «senza precedenti» per vastità e profondità, con l'obiettivo di consolidare il ruolo del complesso come icona culturale di risonanza internazionale.

I cantieri interessano molteplici aspetti: dai riallestimenti museografici ai restauri di opere e ambienti, dalla rifunzionalizzazione e nuova illuminazione degli spazi all'incremento dei servizi e delle misure per migliorare l'accoglienza dei visitatori. Una particolare attenzione è dedicata anche agli apparati per la sicurezza conservativa del patrimonio.

Interventi Specifici e Aree Coinvolte

Nel Giardino di Boboli, è previsto il recupero funzionale dell’Anfiteatro, un progetto da 3 milioni di euro destinato a ospitare spettacoli pubblici. Procede inoltre il completamento del restauro della fontana del Nettuno e dell’isola, con un investimento di 7,6 milioni di euro. A Palazzo Pitti, l’ultimo piano sarà musealizzato grazie a un intervento da 4,9 milioni di euro, mentre ulteriori lavori riguardano il Tesoro mediceo al piano terra e la Galleria Palatina.

Per la Galleria delle Statue e delle Pitture, sono in programma la realizzazione della sezione introduttiva di Storia delle collezioni (2,4 milioni) e un nuovo ingresso nella Sala monumentale, con cantieri previsti nei prossimi mesi. Altri interventi significativi includono le sale dei Fiamminghi, l’apertura della sala con i ritratti degli Uomini Illustri di Andrea del Castagno e il ricetto delle antiche iscrizioni. È stato avviato anche il rifacimento dell’intero apparato didascalico e della segnaletica del complesso, per una migliore fruizione da parte del pubblico.

Aspetti Tecnici e Organizzativi del Cantiere

Questo vasto progetto di restauro e valorizzazione si configura come una delle più significative operazioni museali a livello europeo.

Finanziato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e diretto dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Firenze, l’intervento mira a migliorare i servizi al pubblico, adeguare gli impianti e rafforzare i sistemi di sicurezza dell’intera struttura vasariana. Le lavorazioni sono state organizzate in due lotti distinti: il primo ha riguardato la creazione di nuove sale espositive e l’ammodernamento generale della Galleria; il secondo, attualmente in corso, comprende la realizzazione della sezione statuaria, l'allestimento di nuovi spazi di ristorazione e l’adeguamento del Corridoio Vasariano, in un'ottica di valorizzazione del collegamento tra Uffizi e Palazzo Pitti.

Dal punto di vista tecnico, il restauro integra interventi antisismici avanzati, in linea con le più recenti linee guida ministeriali. Sono stati impiegati materiali innovativi come le fibre di carbonio per il consolidamento delle volte e adottate soluzioni a bassa invasività per la climatizzazione e il controllo ambientale. Particolare attenzione è stata posta nell'uso di sistemi di ancoraggio reversibili, nel pieno rispetto dell'autenticità costruttiva del complesso rinascimentale. L’organizzazione logistica del cantiere ha rappresentato un modello di eccellenza, permettendo di mantenere il museo aperto al pubblico durante tutte le fasi dei lavori, minimizzando l'impatto sulla vivibilità urbana e sulla fruizione turistica grazie a una gestione evoluta e a soluzioni di cantierizzazione verticale.