Le Gallerie d'Italia, con le loro quattro prestigiose sedi a Milano, Torino, Vicenza e Napoli, hanno registrato un notevole successo nei primi sei mesi dell'anno, accogliendo 434 mila visitatori. Questo dato rappresenta un incremento del 4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, confermando il crescente interesse del pubblico per l'offerta culturale proposta. Tale risultato positivo funge da stimolo per la ripartenza della stagione espositiva, che si annuncia particolarmente ricca con ben sette nuove mostre distribuite tra le diverse sedi, a cui si aggiunge un'ulteriore esposizione presso la casa museo dell’antiquario Ivan Bruschi ad Arezzo.

Michele Coppola, executive director Arte, Cultura e Beni Storici del gruppo e direttore generale delle Gallerie d’Italia, ha sottolineato come la programmazione autunnale sia una chiara espressione del Progetto Cultura di Intesa Sanpaolo. Questo progetto, ha evidenziato Coppola, "intreccia collezioni d’arte della Banca, ricerca storico-artistica e grandi collaborazioni internazionali", delineando un percorso che valorizza sia i capolavori delle collezioni permanenti sia le nuove prospettive dell'arte contemporanea. La varietà delle proposte espositive coinvolge artisti di fama internazionale e momenti cruciali della storia dell’arte e della società italiana.

La nuova stagione espositiva nelle Gallerie d'Italia

La stagione espositiva si presenta ricca e diversificata, con appuntamenti di grande rilievo. A Vicenza, a partire dal 9 ottobre, sarà celebrato il trecentesimo anniversario della nascita di Giandomenico Tiepolo, figura emblematica dell'arte settecentesca, con una mostra dedicata. La sede di Milano, dal 27 novembre, ospiterà un'esposizione incentrata sul segno di Leonardo da Vinci nella pittura rinascimentale lombarda, creando un ponte tra la città e uno dei geni più riconosciuti della storia dell'arte mondiale.

A Napoli, il pubblico potrà ammirare esposizioni dedicate ad Alighiero Boetti, con 35 opere provenienti dalla collezione Luigi e Peppino Agrati.

Saranno inoltre protagoniste le artiste Angelica Kauffmann ed Élisabeth Vigée Le Brun, due figure di rilievo nel panorama artistico europeo. La sede di Torino proporrà due mostre focalizzate sui paesaggi europei e sulla fotografia contemporanea, attraverso le opere di Luca Campigotto e Anastasia Samoylova, offrendo uno sguardo sulle tendenze attuali del linguaggio fotografico.

Eventi e approfondimenti: tra storia e contemporaneità

Tra le iniziative più attese, la mostra "Libere! 1946‑2026" sarà inaugurata a Milano il 29 settembre. Promossa dalle Gallerie d'Italia e da IoDonna per celebrare i 30 anni del settimanale, l'esposizione ripercorrerà ottant'anni di storia italiana attraverso la trasformazione della condizione femminile, evidenziando l'intreccio tra arte, società e memoria storica.

Ad Arezzo, presso la casa museo Ivan Bruschi, dal 14 ottobre sarà allestita la rassegna "Figure del ’900. Da Balla a Severini, de Chirico e Oppi", che esporrà numerose opere dalle Collezioni Gallerie d’Italia – Intesa Sanpaolo, offrendo un spaccato importante dell'arte italiana del Novecento.

Le Gallerie d'Italia si confermano come uno dei principali poli espositivi del Paese, distinguendosi per la qualità e la quantità degli eventi prodotti. L'attenzione è rivolta sia alla valorizzazione dei grandi maestri del passato sia al sostegno della ricerca artistica contemporanea. Il dato positivo registrato nel primo semestre non solo rafforza il ruolo di riferimento di queste istituzioni nel panorama culturale nazionale, ma sottolinea anche la loro capacità di attrarre e coinvolgere un vasto pubblico, consolidando la loro posizione come centri vitali per la fruizione dell'arte e della cultura.