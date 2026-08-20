Le Gallerie d’Italia hanno registrato un notevole successo nei primi sei mesi del 2026, accogliendo complessivamente 434.000 visitatori nelle loro quattro prestigiose sedi: Milano, Torino, Vicenza e Napoli. Questo dato segna un incremento del 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, confermando una fase di significativa crescita per il circuito museale.

Questo positivo andamento degli ingressi getta solide basi per l'imminente stagione espositiva autunnale, che si preannuncia ricca di appuntamenti di grande interesse. Le Gallerie d’Italia hanno infatti delineato un programma diversificato e di alto profilo.

A Vicenza, a partire dal 9 ottobre, si celebrerà il trecentesimo anniversario della nascita di Giandomenico Tiepolo con una mostra dedicata. La sede di Milano, dal 27 novembre, ospiterà un’esposizione sul ‘segno di Leonardo’ e il suo impatto nella pittura rinascimentale lombarda. A Napoli, il pubblico potrà scoprire mostre dedicate a figure di spicco come Alighiero Boetti, Angelica Kauffmann ed Élisabeth Vigée Le Brun. Le proposte di Torino includono due mostre sui paesaggi europei e sulla fotografia contemporanea di Luca Campigotto e Anastasia Samoylova, oltre all'esposizione 'Libere! 1946–2026', che celebra il trentennale del settimanale IoDonna. Infine, ad Arezzo, dal 14 ottobre, si terrà l’evento ‘Figure del ’900’, un percorso artistico che include opere di maestri quali Balla, Severini, de Chirico e Oppi.

Un circuito museale tra arte e cultura

Le Gallerie d’Italia si configurano come un circuito museale di rilevanza nazionale, strategicamente distribuito in quattro importanti città italiane. Ogni sede si distingue per la capacità di offrire non solo esposizioni permanenti, ma anche un dinamico calendario di mostre temporanee, che abbracciano un ampio spettro di periodi e correnti artistiche. Il programma autunnale 2026 ne è un chiaro esempio, caratterizzandosi per la sua notevole varietà: dalle celebrazioni dell'arte rinascimentale fino alle espressioni più innovative delle avanguardie del Novecento, coinvolgendo un parterre di artisti italiani e internazionali di grande prestigio.

L'impegno delle Gallerie d'Italia per il patrimonio artistico

Gestite da Intesa Sanpaolo, le Gallerie d’Italia si affermano come veri e propri poli culturali di riferimento nelle città in cui sono presenti. Le sedi di Milano, Napoli, Torino e Vicenza non si limitano a esporre le loro preziose collezioni permanenti, ma si animano attraverso un'offerta costante di mostre temporanee, eventi culturali e attività educative. L'obiettivo primario di questo impegno è duplice: da un lato, promuovere la conoscenza dell'arte in tutte le sue forme; dall'altro, valorizzare l'inestimabile patrimonio culturale italiano, mirando a coinvolgere un pubblico sempre più ampio e diversificato, dai semplici appassionati agli studiosi, dalle famiglie alle scuole.