La Gam – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino lancia Ricognizioni, progetto curato da Virginia Lupo per valorizzare e sostenere gli artisti emergenti del territorio, nell'ambito del programma culturale interdisciplinare Energie Eccentriche.

L'iniziativa prevede una call per artiste e artisti tra i diciannove e i trentacinque anni che vivono e lavorano a Torino, invitati a candidare un progetto espositivo già realizzato. L'obiettivo è individuare le esperienze più interessanti della scena artistica contemporanea locale e offrire loro uno spazio espositivo all'interno del museo.

Selezione e calendario

Le candidature saranno esaminate da una giuria composta dalla direttrice della Gam Chiara Bertola, dalla curatrice Virginia Lupo, da Adrien Gardère e da Almanac, organizzazione torinese attiva nella promozione dell’arte contemporanea. Due progetti saranno selezionati e ospitati alla Gam tra ottobre 2026 e aprile 2027.

Gli artisti scelti realizzeranno, con il Dipartimento Educazione della Gam e Almanac, un workshop per giovani tra i diciannove e i trentacinque anni presso il Community Hub di via Baltea 3. L'obiettivo è favorire pratiche partecipative e momenti di confronto con il territorio.

Contesto del programma Energie Eccentriche

Ricognizioni rientra nel programma pluriennale Energie Eccentriche, che mira a promuovere la partecipazione culturale nel quartiere Barriera di Milano tramite una rete di istituzioni e realtà del territorio.

Il progetto pone al centro il coinvolgimento diretto di artisti e cittadini, con l'obiettivo di costruire un patrimonio culturale condiviso e rafforzare il dialogo tra creatività contemporanea e comunità locale.

Almanac è un'organizzazione non profit che mostra la molteplicità di forme e linguaggi dell'arte contemporanea. Opera come piattaforma curatoriale di ricerca, sviluppo ed esposizione di pratiche artistiche che si relazionano con le complessità del tempo presente. Attiva dal 2013 con Almanac Projects a Londra e dal 2014 con Almanac Inn a Torino, in oltre dodici anni ha realizzato tra le due sedi più di cento mostre personali e numerosi progetti con istituzioni artistiche internazionali.