L'Università di Genova si fa promotrice di un'iniziativa all'avanguardia per accrescere la consapevolezza dei cittadini sulle tecniche di fact-checking e sulle strategie più efficaci per decodificare le fake news. Il prossimo 28 agosto, alle ore 17:30, il cuore della città ligure sarà teatro di "Face to Fake", un'innovativa escape room all'aperto. Il percorso si snoderà tra le suggestive vie di Piazza Matteotti, i Giardini Luzzati e le aree limitrofe, trasformando il centro storico in un vero e proprio scenario investigativo.

I partecipanti saranno chiamati a intraprendere un percorso investigativo a tappe, risolvendo enigmi e individuando indizi cruciali per smascherare le trappole informative e le manipolazioni mediatiche.

Questa esperienza immersiva è pensata per offrire strumenti pratici e diretti per affrontare la complessità del panorama informativo contemporaneo.

"Face to Fake" rappresenta l'evento conclusivo di "Critical Minds", un progetto ambizioso avviato nel settembre 2025 da un gruppo di studenti dell'Università di Genova, in stretta collaborazione con l'associazione MediaLab. Tra le diverse iniziative promosse dal progetto, spicca la realizzazione della serie podcast "Critical Stories", che ha avuto il merito di contestualizzare le più grandi bufale della storia recente, tracciando un parallelo illuminante con i meccanismi attuali della disinformazione.

Gli organizzatori di "Critical Minds" sottolineano l'importanza di tale impegno: "Ogni giorno dobbiamo confrontarci con un panorama fortemente inficiato da disinformazione e proliferazione di notizie false.

Critical Minds non mira certo a debellare il fenomeno, ma a riconoscerlo tra le righe delle notizie di tutti i giorni. Vorremmo invitare le persone a sviluppare uno sguardo critico, capace di resistere alle suggestioni emotive e alle scorciatoie cognitive. Un nemico palese, non più invisibile, è più facile da combattere". La partecipazione all'evento è interamente gratuita, previa iscrizione da effettuare tramite il form disponibile sul sito dell'associazione MediaLab.

MediaLab: un impegno diffuso per l'alfabetizzazione mediatica e digitale

L'associazione MediaLab, da tempo impegnata attivamente nella promozione dell'alfabetizzazione mediatica, estende la sua azione attraverso significative collaborazioni sul territorio.

Tra queste, spicca la partnership con Auser Genova e Liguria. Nell'ambito di questa sinergia, MediaLab ha recentemente avviato una serie di corsi dedicati all'alfabetizzazione digitale e all'Intelligenza Artificiale (AI), pensati specificamente per la popolazione senior.

Queste iniziative si inseriscono in contesti progettuali più ampi, come "Insieme è meglio" e il "Patto di Sussidiarietà Ben…Essere Anziani 25_26" della Regione Liguria. I corsi prevedono incontri formativi organizzati nei circoli cittadini, con l'obiettivo primario di fornire ai partecipanti strumenti pratici per riconoscere la disinformazione e per utilizzare in modo consapevole e sicuro le tecnologie digitali.

Obiettivi educativi e inclusione digitale per tutti

L'evento "Face to Fake" e le attività collaterali di MediaLab si inseriscono in un quadro più ampio di educazione civica e digitale, con l'intento di rafforzare le competenze critiche dei cittadini di ogni età. Attraverso metodologie didattiche pratiche e interattive, i partecipanti hanno l'opportunità di sperimentare direttamente i metodi di verifica delle informazioni e di acquisire una maggiore consapevolezza sulle dinamiche di costruzione e diffusione delle fake news.

L'attenzione all'inclusione digitale e alla formazione trasversale è un pilastro fondamentale dell'operato di MediaLab, che coinvolge attivamente diverse fasce della popolazione e promuove costantemente la collaborazione tra enti per il raggiungimento di un benessere sociale più diffuso e consapevole.