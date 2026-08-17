Geolier sarà tra i protagonisti principali della 732ª Perdonanza Celestiniana a L'Aquila, con un atteso concerto che segnerà la tappa conclusiva del suo ‘Summer Festival Tour 2026’. L'evento è in programma martedì 25 agosto al Teatro del Perdono, allestito nella suggestiva cornice del prato della Basilica di Santa Maria di Collemaggio. Questo appuntamento non solo chiude il tour estivo del rapper napoletano, ma rappresenta anche uno dei momenti di rilievo artistico della Perdonanza, manifestazione inserita nel calendario di Capitale italiana della Cultura e diretta dal maestro Leonardo De Amicis.

I biglietti sono disponibili dal 30 luglio sulla piattaforma dedicata, al costo di 38 euro più i diritti di prevendita.

Il ritorno di Geolier all’Aquila avviene nel pieno della settimana che anticipa l’apertura della Porta Santa di Collemaggio, momento centrale del programma religioso e civile della Perdonanza. Il concerto aquilano segue la data del 23 agosto all’Arena dei Cedri di Santa Maria del Cedro, in Calabria, e conclude un periodo di grandi eventi dal vivo che ha visto l'artista esibirsi negli stadi più importanti d’Italia: dal debutto a San Siro, al sold out dell’Olimpico di Roma, passando per Messina e i tre concerti tutti esauriti allo stadio ‘Maradona’ di Napoli. La sua popolarità è confermata dalle sei nuove date già annunciate per il 2027, dal 9 al 15 giugno, sempre al ‘Maradona’, che hanno superato complessivamente quota 300.000 spettatori e risultano anch'esse già sold out.

Il successo discografico e le collaborazioni

La performance di Geolier al Teatro del Perdono sarà incentrata sui brani dell’ultimo album 'Tutto è possibile', che ha debuttato al primo posto delle classifiche italiane ed è stato certificato triplo disco di platino. L’album ospita importanti collaborazioni internazionali e nazionali, tra cui Pino Daniele, 50 Cent, Anuel AA, Sfera Ebbasta, Anna e Kid Yugi. Geolier, tra i protagonisti assoluti della scena urban italiana, proporrà inoltre una selezione dei suoi maggiori successi che lo hanno consolidato ai vertici del panorama discografico. A dimostrazione della sua influenza, il brano 'Autorità', pubblicato a giugno, è entrato direttamente al primo posto nella Top 50 Italia di Spotify.

Il concerto del 25 agosto non sarà solo la conclusione di un’estate ricca di live, ma anche un ponte tra la tradizione spirituale della Perdonanza e la vitalità della musica contemporanea. L’evento si inserisce come appuntamento di rilievo nel cartellone della manifestazione, che ogni anno fonde elementi religiosi e spettacoli di grande richiamo.

La Perdonanza Celestiniana: storia e importanza

La Perdonanza Celestiniana, riconosciuta dal 2019 come Patrimonio Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO, rappresenta uno degli eventi più significativi per la città di L'Aquila e per l’intero Abruzzo. Nata da un’idea di Celestino V nel 1294, la Perdonanza si articola in una settimana di eventi religiosi, storici e culturali culminanti nell’apertura della Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio.

L’edizione 2026 vede il ritorno di grandi artisti, confermando l’importanza del connubio tra tradizione e contemporaneità.

Il Teatro del Perdono, realizzato appositamente sull’area verde adiacente la basilica, si configura come location ideale per accogliere i numerosi spettatori previsti. L’evento si svolge sotto la direzione artistica di Leonardo De Amicis e si inserisce nelle celebrazioni della Capitale italiana della Cultura, rafforzando ulteriormente l’attrattiva della città a livello nazionale. Oltre ai concerti, la Perdonanza propone annualmente una serie di appuntamenti che spaziano dalle rievocazioni storiche a incontri culturali e spettacoli di vario genere, contribuendo ad accrescere la reputazione di L'Aquila come centro culturale dinamico e ricettivo.