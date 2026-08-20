George Clooney sarà il protagonista indiscusso dell’83esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, dove gli verrà conferito il prestigioso Leone d’Oro alla carriera. L’attore e regista statunitense sarà celebrato durante la cerimonia di apertura della kermesse, in programma il 2 settembre. L'evento vedrà la partecipazione del cast del film d’apertura, ‘Ink’, e delle giurie, in una serata che si preannuncia ricca di emozioni e riconoscimenti. La decisione di attribuire questo importante premio a Clooney è stata presa dal Consiglio di amministrazione della Biennale, accogliendo la proposta del Direttore artistico, Alberto Barbera, a testimonianza del suo impatto duraturo nel mondo del cinema.

Un legame profondo con Venezia e il Lido

La relazione tra George Clooney e la città di Venezia, in particolare il Lido, si è consolidata in un arco temporale di oltre venticinque anni, trasformandosi in una vera e propria storia d'amore. Dal suo primo sbarco in laguna nel lontano 1998, per presentare il film ‘Out of Sight’, Clooney ha fatto del Lido non solo un palcoscenico per i suoi successi professionali, ma anche un luogo significativo per la sua vita personale. Nel corso degli anni, la sua presenza alla Mostra è stata costante e memorabile, con partecipazioni che hanno segnato tappe fondamentali della sua carriera. Tra queste, spicca la presentazione di ‘Good Night, and Good Luck’, la sua seconda regia, un’opera che gli valse proprio a Venezia il premio per la Migliore sceneggiatura, consacrandolo non solo come attore ma anche come autore di talento.

Altre apparizioni significative includono la sfilata per ‘Michael Clayton’, rafforzando la sua immagine di divo acclamato a livello globale. Il suo legame con la città si è ulteriormente rafforzato fuori dal contesto cinematografico, culminando nella scelta di Venezia come scenario per celebrare il suo matrimonio con Amal Alamuddin nel 2014, un evento che ha trasformato la città nel set di un film romantico.

Il riconoscimento e le parole di un'icona

Nell’accettare il Leone d’Oro alla carriera, George Clooney ha espresso con sincerità la sua profonda gratitudine e il suo affetto per la Mostra e per Venezia. “Ho vissuto tantissimi momenti straordinari a Venezia. La Mostra è senza dubbio il mio festival preferito, e ricevere il Leone d’Oro è un onore immenso.

Probabilmente significa anche che sto invecchiando, ma va bene così”, ha dichiarato l’attore, con la sua consueta ironia. Queste parole sottolineano il valore che l'artista attribuisce a questo riconoscimento, che celebra una carriera ricca di successi e un'influenza innegabile sull'industria cinematografica. La sua presenza al Lido è sempre stata accolta con grande entusiasmo, trasformando ogni apparizione in un vero e proprio evento mediatico e rafforzando la sua immagine di star internazionale, capace di catalizzare l'attenzione dei media e del pubblico con il suo carisma unico.

George Clooney: attore, regista e produttore di fama mondiale

George Clooney si distingue nel panorama cinematografico mondiale come un artista completo: attore, regista e produttore statunitense di eccezionale talento.

La sua carriera è caratterizzata da una notevole versatilità, che lo ha visto spaziare con successo tra ruoli complessi e generi diversi, sia sul grande schermo che in televisione. Ha ottenuto riconoscimenti internazionali non solo per le sue interpretazioni memorabili, ma anche per la sua acuta visione come autore e regista, dimostrando un impegno artistico e sociale costante. Nel corso degli anni, Clooney ha consolidato il suo ruolo di figura di spicco nel cinema mondiale, diventando una delle personalità più apprezzate, riconoscibili e influenti del settore, un vero punto di riferimento per intere generazioni di cinefili e professionisti.