Dal 28 al 30 agosto, il suggestivo scenario del Lago Trasimeno si prepara ad accogliere la sesta edizione di 'Giallo Trasimeno', l'attesa manifestazione interamente dedicata agli appassionati di romanzi gialli, noir e thriller. L'evento, che si svolgerà tra il centro storico di Tuoro sul Trasimeno e la pittoresca Isola Maggiore, promette tre giornate intense e ricche di appuntamenti. Il pubblico potrà immergersi in un programma variegato che include incontri con autori, presentazioni di libri, laboratori tematici e approfondimenti pensati per chi ama il mistero e la suspense.

La cerimonia di apertura è fissata per venerdì 28 agosto alle ore 17.30 in Piazza del Rondò a Tuoro, luogo che farà da fulcro per gran parte degli eventi principali del festival.

Un programma ricco tra premi e incontri con gli autori

La giornata inaugurale di venerdì 28 agosto prenderà il via con la premiazione di 'Ragazzi giallo Trasimeno', un'iniziativa volta a valorizzare i giovani talenti emergenti nel campo della narrativa di genere. Questo momento celebrativo sarà arricchito da letture a cura di Cinzia Tarquinio. A seguire, alle ore 18, si terrà l'incontro intitolato 'Cold Case in Umbria'. Durante questo appuntamento, Alvaro Fiorucci, in dialogo con Jean Luc Bertoni, ripercorrerà le intricate vicende di Mara Calisti e Sonia Marra, temi centrali delle sue opere.

La serata si concluderà in bellezza alle ore 21.30 con la presentazione del romanzo 'Anna non Dimentica' di Adriano Giotti, che sarà intervistato per l'occasione da Patrizia Calamia.

Il festival proseguirà nel pomeriggio di sabato 29 agosto, a partire dalle ore 17.15, con un appuntamento di grande rilevanza sociale: il premio 'Giallo plasma Avis'. Questa sezione speciale è dedicata a racconti gialli e thriller che esplorano il tema delle donazioni di plasma, ed è riservata ai soci e ai familiari delle diverse sezioni Avis della provincia di Perugia, sottolineando l'importanza della solidarietà. Successivamente, il pubblico potrà assistere alla presentazione di 'L'ultimo segreto di via Volpi', un avvincente noir firmato da Paola Minussi.

La giornata di sabato si chiuderà alle ore 18.30 con la presentazione del romanzo 'Il rosso e viola' di Giulia Guerrini, che dialogherà con Maria Grazia Virgilio.

Tra terra e Isola Maggiore: un'esperienza immersiva nel mistero

La conclusione della sesta edizione di 'Giallo Trasimeno' è in programma per domenica 30 agosto, quando la kermesse si sposterà sulla suggestiva Isola Maggiore. Qui, una serie di appuntamenti specifici saranno dedicati sia ai più piccoli, con attività pensate per stimolare la loro fantasia, sia agli amanti della letteratura di ogni età. Il festival si conferma come uno degli eventi più attesi dell'estate umbra, offrendo al pubblico l'opportunità unica di immergersi in atmosfere suggestive che si alternano tra le rive di Tuoro e l'incanto dell'isola.

La navigazione tra le due località non è solo un semplice spostamento, ma diventa parte integrante dell'esperienza, unendo cultura, natura e storia in un percorso affascinante.

'Giallo Trasimeno' intreccia con maestria letteratura, spettacoli e incontri diretti con i protagonisti del genere giallo e noir, favorendo un dialogo stimolante tra pubblico e autori. Le numerose attività previste si svolgeranno in diversi punti strategici sia a Tuoro che sull'Isola Maggiore, con eventi distribuiti lungo l'intera giornata e in orario serale. La manifestazione si propone di creare un'esperienza culturale immersiva, un ponte ideale tra la passione per il noir e la scoperta delle bellezze paesaggistiche del Lago Trasimeno, trasformando ogni momento in un'occasione per esplorare il mistero e la suspense in una cornice storica e naturale di rara bellezza.