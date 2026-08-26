Il 28 agosto segna l’attesa uscita di "Meraviglioso errore", il nuovo singolo di Gianna Nannini. Il brano sarà disponibile in radio e su tutte le principali piattaforme digitali, frutto di una collaborazione inedita tra la rocker senese, Brunori Sas e Dimartino. A impreziosire ulteriormente il progetto è il mixaggio curato da Manny Marroquin, professionista pluripremiato con 14 Grammy Awards.

Contestualmente all'uscita del singolo, saranno disponibili i biglietti per le nuove date italiane indoor del "Giannagold – Celebration Tour – live 2027", il cui avvio è fissato per marzo 2027.

Questo tour si inserisce nel più ampio progetto Giannagold, che celebra i cinquanta anni di carriera discografica dell'artista con due anni di musica ed eventi live.

L'incontro artistico: Nannini e Brunori Sas per "Meraviglioso errore"

La genesi di "Meraviglioso errore" è il risultato di un significativo incontro artistico tra Gianna Nannini e Brunori Sas, segnando la loro prima collaborazione. Nannini stessa ha raccontato l'origine di questa sinergia, rivelando di essere rimasta colpita da un'intervista di Brunori Sas durante la sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo. In quell'occasione, il cantautore calabrese aveva espresso una profonda stima per Nannini, affermando: “Chi posso volere più di Gianna Nannini?”.

Lusingata da questa "dichiarazione d’amore", Nannini ha deciso di recarsi in Calabria per scrivere con lui il brano, che descrive come "una storia che scorre sopra la pelle e fa venire i brividi". Brunori Sas ha confermato l'immediata sintonia, definendola una "simpatia naturale fra spiriti affini". Ha inoltre elogiato Nannini come "rocker autentica", "folle e lucida al contempo", capace di cogliere "d’istinto il cuore delle cose" con una voce unica.

Il progetto Giannagold: tour e celebrazioni

Il singolo esplora il tema di un amore imperfetto, difficile da definire ma impossibile da ignorare, evidenziando come la collaborazione abbia saputo fondere mondi musicali diversi. "Meraviglioso errore" si aggiunge al percorso artistico di Gianna Nannini, seguendo la recente rivisitazione di "America inc.", un suo grande successo riprodotto con Dardust e Marracash.

Il progetto Giannagold rappresenta il fulcro delle attività future dell'artista. Il debutto live è previsto con un unico grande evento il 19 settembre 2026 alla Waldbühne di Berlino, storica arena rock. Successivamente, da marzo 2027, la tournée italiana partirà da Livorno il 13 marzo e toccherà città come Milano, Firenze, Padova, Jesolo, Roma, Eboli, Bari, Bologna e Torino. Questa nuova uscita e il tour non solo confermano la vitalità creativa di Gianna Nannini, ma anche il suo impegno nel connettere la tradizione con le nuove generazioni della musica italiana, attraverso collaborazioni che promuovono la contaminazione di stili e linguaggi.