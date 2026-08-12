Un attesissimo evento musicale anima la serata di Montesilvano: Gianni Morandi è l'ospite speciale di Jovanotti sul palco del Jova Summer Party, in programma oggi, 12 agosto 2026. L'annuncio, che ha subito catturato l'attenzione del pubblico, è giunto direttamente dai canali social di Morandi. Con una foto che lo ritrae in bicicletta, sfoggiando una maglietta rossa e pantaloncini neri, il celebre artista ha lanciato il suo messaggio a Jovanotti: “Ciao Jova, aspettami, sto arrivando a Montesilvano!”.

La risposta di Jovanotti non si è fatta attendere, trasformandosi in una proposta originale per la performance serale.

“GIANNIIIII!!!! ho un'idea, ci vediamo l'eclissi sul palco insieme (qui sarà alle 20.10) poi quando torna in sole cantiamo 'apri tutte le porte', come la vedi?”, ha scritto Lorenzo Cherubini, preannunciando un momento unico. L'evento si svolge nella suggestiva “Music Arena” di via Inghilterra, una struttura appositamente allestita alle spalle del teatro del mare. Qui, la festa prenderà vita dal primo pomeriggio e proseguirà fino a sera inoltrata, animata da un ricco programma che include esibizioni di artisti internazionali, set di DJ, performance di band locali, aree dedicate al food, giochi e tanto divertimento per un pubblico di tutte le età.

Il consolidato sodalizio artistico tra Morandi e Jovanotti

La partecipazione di Gianni Morandi a Montesilvano è la testimonianza di un profondo legame, sia di amicizia che professionale, che unisce i due artisti dal 2021. Fu proprio in quell'anno che Jovanotti firmò per Morandi il brano di successo “L’allegria”, segnando l'inizio di una fruttuosa collaborazione. Il loro sodalizio artistico si è poi rafforzato attraverso diverse produzioni discografiche. Tra queste spicca “Apri tutte le porte”, la canzone che Morandi presentò al Festival di Sanremo nel 2022, e che vide i due duettare memorabilmente nella serata delle cover. Ulteriori frutti di questa intesa sono i brani “Evviva!” e “L’attrazione”, che hanno ulteriormente cementato la loro unione musicale.

Montesilvano, tappa cruciale del Jova Summer Party

La città abruzzese di Montesilvano si conferma ancora una volta un punto di riferimento per i grandi eventi musicali, ospitando una delle sette tappe previste nel sud Italia per il Jova Summer Party. Questo tour estivo vede Lorenzo Cherubini impegnato in un originale “percorso in bicicletta” che lo porterà ad attraversare sei diversi comuni italiani, tra cui Olbia, Barletta, Catanzaro, Palermo e Napoli. Il gran finale del tour è fissato per il 12 settembre a Roma. L'organizzazione del concerto di Montesilvano è curata da Trident Concerts e Best Eventi, garantendo un'esperienza indimenticabile per i fan. Non è la prima volta che Montesilvano accoglie l'energia di Jovanotti: già nel 2019, la città ospitò il celebre Jova Beach Party, un evento che ha lasciato un segno indelebile, tanto che la spiaggia locale porta oggi il nome dell'artista.

L'attesa è palpabile per questo nuovo appuntamento che promette di replicare il successo e l'energia contagiosa delle precedenti edizioni, trasformando la città in un vibrante epicentro di musica e festa.