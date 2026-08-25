Dopo il successo nei palasport, Gianni Morandi avvia la tranche estiva del tour “C’era un ragazzo estate 2026”: sedici appuntamenti all'aperto. Il tour prenderà il via il 31 agosto a Este (Padova), nell'ambito dell’Este Music Festival al Castello Carrarese, per poi proseguire il 2 settembre al Castello Sforzesco di Vigevano e concludersi il 4 ottobre a Locarno, al Palexpo Fevi.

Affiancato da una superband diretta dal maestro Luca Colombo, Morandi celebrerà i sessant’anni del brano iconico “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”.

Scritta nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini, è il brano più rappresentativo della sua carriera. I biglietti sono disponibili sui circuiti Ticketone e Ticketmaster, con opzioni dedicate per la data svizzera. Radio Italia solomusicaitaliana è la radio ufficiale del tour.

Le tappe e l'omaggio alla Casa del Sole di Mantova

Il calendario include tappe a Mantova (4 settembre), Pescara (6 settembre), Campobasso (8 settembre), Riccione (10 settembre), Ostuni (12 settembre), Barletta (14 settembre), Palermo (17 settembre al Teatro di Verdura per il Wave Summer Music 2026), Catania (19 settembre a Villa Bellini), Macerata (22 settembre), Massa (24 settembre), Torbole sul Garda (26 settembre), Bergamo (28 settembre) e Napoli (1 ottobre all'Arena Flegrea).

Un evento di particolare risonanza sarà il concerto del 4 settembre a Mantova. Qui, lo spettacolo “All in Rock” si terrà nell’Esedra di Palazzo Te, in una serata dedicata al sessantesimo anniversario della Casa del Sole. Fondata nel 1966 da Vittorina Gementi, questa istituzione mantovana è un’eccellenza italiana nell’educazione e riabilitazione, avendo accompagnato oltre 6000 bambini e ragazzi con disabilità e le loro famiglie.

Lorenzo Corradini, referente del progetto per Casa del Sole, ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa: “Questo nuovo step ci affascina ed emoziona. La sfida è quella di rendere l’Esedra di Palazzo Te ancora più accogliente e accessibile. Chiediamo fin da ora a chiunque voglia dare un parere o un consiglio per migliorare la fruizione dello spettacolo di contattarci: vogliamo crescere insieme al nostro pubblico”.

"All in Rock": un modello di accessibilità e inclusione

La quarta edizione di “All in Rock” a Mantova si configura come un manifesto di accessibilità totale. Il pubblico vivrà un'esperienza inclusiva grazie a posti in platea scelti dagli spettatori in carrozzina, dispositivi per trasmettere vibrazioni a bassa frequenza alle persone sorde, traduzione in Lingua dei Segni (LIS), audioguide per smartphone e una rete Wi-Fi ad alta definizione per protesi e impianti cocleari, installata da Med-El. Sarà inoltre disponibile uno spazio di decompressione, curato da terapisti di stimolazione basale di Casa del Sole, per chi necessita di un ambiente protetto durante lo show.

Il valore sociale del progetto ha ottenuto riconoscimento internazionale: l'Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, concesso dalla Presidente Roberta Metsola già all’edizione 2025.

Questo onore evidenzia l'importanza di un modello che attira delegazioni da tutta Italia, confermando l'impatto e la rilevanza dell'operato di Casa del Sole.

La musica di Gianni Morandi, con la tournée “C’era un ragazzo estate 2026”, diventa strumento per abbattere le barriere, dimostrando che un mondo più equo e inclusivo può davvero “suonare benissimo”. L'evento di Mantova lega la performance dal vivo a un profondo valore sociale, promuovendo condivisione, apertura e incontro per tutti.