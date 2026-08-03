Il Giappone offre destinazioni immerse nella natura ideali per chi cerca una profonda riconnessione con l’ambiente e la spiritualità. Lontano dai circuiti turistici più affollati, il Paese propone luoghi di silenzio e quiete, perfetti per una pausa dagli ambienti urbani e tecnologici, trasformando il viaggio in un percorso di ricerca interiore.

Tra le mete significative spiccano le Tre Montagne Sacre di Dewa (prefettura di Yamagata), il monte Asahidake (isola di Hokkaido), il lago Biwa (prefettura di Shiga), l’isola di Chikubu e la prefettura di Kumamoto (isola di Kyushu).

Queste località rappresentano punti di riferimento per chi desidera esplorare la dimensione più autentica e spirituale del Giappone.

Le Tre Montagne Sacre di Dewa – monte Haguro, monte Gassan e monte Yudono – sono raggiungibili in poche ore di treno da Tokyo. Nello Shugendo, antico corpo di pratiche ascetiche, queste vette simboleggiano nascita, morte e rinascita. Gli yamabushi, asceti delle montagne, ne percorrono i sentieri in cerca di comunione con la natura e spiritualità. Sull’isola di Hokkaido, il monte Asahidake è la vetta più alta del Parco Nazionale di Daisetsuzan e luogo sacro per gli Ainu, che lo chiamano Kamui Mintara ("il parco giochi degli dèi"). La stagione per le escursioni va da metà giugno a settembre; in inverno, l’area è meta per gli sport sulla neve.

Tra spiritualità millenaria e paesaggi d’acqua

Il Lago Biwa, nella prefettura di Shiga a nord-est di Kyoto, è il più grande e uno dei più antichi laghi del Giappone. È considerato un "power spot", intriso di energia mistica che ha ispirato numerose opere d’arte. Il lago si presta a escursioni in kayak o bicicletta lungo i 200 km del Biwaichi, una ciclovia attrezzata. Questo percorso tocca siti storici e spirituali come il Castello di Hikone (tesoro nazionale) e il tempio Enryakuji (patrimonio Unesco sul monte Hiei). Sulle sue rive si ammira il suggestivo torii rosso del Santuario Shirahige, che emerge dall’acqua, mentre il borgo fluviale di Ōmihachiman offre scorci storici e specialità dolciarie.

Da qui è facile organizzare itinerari di uno o due giorni, sfruttando la linea ferroviaria JR Biwako, che collega il lago con Kyoto in circa cinquanta minuti. Il Castello di Hikone, risalente al periodo Edo, si distingue per il suo mastio in legno originale e il giardino Genkyūen. Il sito è celebre anche per la mascotte Hikonyan. Per la sicurezza dei visitatori, le fotografie del torii del Santuario Shirahige sono consigliate dall’area sicura del ponte ufficiale.

Isole sacre e territori vulcanici: Chikubu e Aso

L’isola di Chikubu, nel Lago Biwa, è chiamata anche "Isola degli dèi" per la sua forte energia positiva, ritenuta in grado di realizzare i desideri. Inabitata, ospita una ricca vegetazione, il tempio buddista Hogonji (fondato nel 724) e il santuario Tsukubusuma-jinja (Tesoro Nazionale, 420).

Entrambi i siti fanno dell’isola una meta di pellegrinaggio e ricerca spirituale.

Nel Kyushu, la prefettura di Kumamoto è plasmata dall'attività vulcanica. Qui domina il monte Aso, la più ampia caldera vulcanica attiva del Giappone. L’area, parte del Parco Nazionale Aso-Kuju, si esplora su sentieri panoramici in paesaggi incontaminati, ideali per riconnettersi con la natura. La regione ospita rinomate località termali come Kurokawa Onsen. L’Aso-jinja, santuario shintoista fondato nel 281, è un punto di riferimento storico. Il suo imponente portale, Tesoro Nazionale, danneggiato dal terremoto del 2016, è stato interamente ricostruito nel 2023, rafforzando il suo valore simbolico di rinascita, un tema ricorrente nel Giappone spirituale.

Questi luoghi si distinguono per autenticità, storia millenaria e profondo collegamento con credenze religiose o popolari. Offrono ai viaggiatori un’esperienza unica, lontana dal rumore e dalla frenesia, in sintonia con le forze della natura e le tradizioni del Paese, invitando a un viaggio di scoperta interiore.