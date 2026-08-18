È stato presentato a Taranto, il 18 agosto 2026, il brano ufficiale dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, intitolato 'Sott'u sole'. Composto dal maestro Roberto Molinelli e interpretato dall'artista Mietta, il pezzo è stato scelto come leitmotiv musicale della manifestazione sportiva, che si terrà nella città pugliese dal 21 agosto al 3 settembre 2026. Questa iniziativa ambiziosa mira a simboleggiare un vero e proprio abbraccio sonoro tra popoli e culture diverse, facilitando l'incontro e la fusione di molteplici linguaggi musicali.

Un connubio di stili musicali per celebrare il Mediterraneo

Il maestro Roberto Molinelli ha illustrato il significato profondo di 'Sott'u sole', spiegando come il brano nasca dal desiderio di raccontare, attraverso le note, l'anima più autentica del Mediterraneo: un luogo intrinsecamente votato all'incontro, al dialogo e alla condivisione. La composizione si distingue per la sua capacità di fondere armoniosamente la scrittura classica con l'energia vibrante della taranta, il calore avvolgente del flamenco e le suggestioni ritmiche e timbriche distintive del Nord Africa. Molinelli ha sottolineato che «linguaggi musicali diversi si intrecciano in un’unica voce, dando vita a un connubio naturale e contemporaneo».

L'obiettivo del brano è accompagnare i Giochi del Mediterraneo «con entusiasmo, forza e senso di appartenenza», celebrando in tal modo «la bellezza delle differenze che, incontrandosi, diventano armonia e condivisione».

L’identità del territorio e la partecipazione artistica

Il testo di 'Sott'u sole', curato da Melissa Mastrolorenzi, è stato concepito per riflettere l'identità profonda del territorio. Mastrolorenzi ha dichiarato di aver immaginato «un mare antico che custodisce la memoria, ma che continua a essere anche uno spazio aperto verso il futuro, capace di unire popoli, generazioni e culture diverse». L'esecuzione del brano vede la partecipazione dell'Orchestra Giovanile della Magna Grecia – Città di Taranto e del Coro dei Volontari dei Giochi, entrambi diretti dal Maestro Piero Romano.

Il videoclip ufficiale, diretto da Carlo Barbalucca con le coreografie di Giovanna Lupo, è già disponibile sulle principali piattaforme digitali. Le coreografie sono state interpretate dalle ballerine Cira Marangi, Chanel Ponniah, Francesca Campanella e Stefania Frisa.

I XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026: l'evento

L'evento sportivo dei XX Giochi del Mediterraneo si svolgerà a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre 2026. La manifestazione vedrà la partecipazione di oltre 4.000 atleti provenienti da 26 nazioni diverse, con un investimento complessivo stimato in circa 300 milioni di euro. La presentazione ufficiale del brano 'Sott'u sole' si è tenuta nell'Area Hospitality dello stadio Erasmo Iacovone, alla presenza del Maestro Piero Romano e dell'artista Mietta, protagonisti di questa importante iniziativa culturale e sportiva.