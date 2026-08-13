L'attrice Giovanna Mezzogiorno ha fatto il suo debutto ufficiale sui social network, inaugurando il suo primo profilo personale su Instagram. Fino a questo momento, Mezzogiorno non aveva mai posseduto account social personali, preferendo mantenere una certa riservatezza. L'annuncio è arrivato tramite un post pubblicato nei giorni scorsi, nel quale l'attrice ha espresso le sue motivazioni: “Non ho mai pensato che sarei arrivata qui. Ho sempre preferito che fossero il lavoro, i film, il teatro e gli incontri a parlare per me. Per molto tempo ho guardato i social da lontano, forse anche con una certa diffidenza.

Oggi scelgo di aprire questo spazio senza cambiare il mio modo di essere”.

La carriera di Giovanna Mezzogiorno è costellata di numerosi e prestigiosi riconoscimenti. Tra questi spiccano una Coppa Volpi alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, un David di Donatello, quattro Nastri d’argento e quattro Globi d’oro. L'ultimo di questi premi, un Globo d’oro, le è stato conferito nel 2024 per il cortometraggio "Unfitting", da lei diretto, segnando un'importante affermazione anche come regista. L'attrice aveva in passato manifestato, in diverse interviste, le sue riserve verso i social network, ribadendo la sua predilezione per una comunicazione incentrata sul lavoro e sull'arte.

L'approccio di Mezzogiorno ai social e i progetti futuri

Nel suo post inaugurale, Mezzogiorno ha chiarito la natura del suo nuovo spazio digitale, affermando che il profilo non sarà “un racconto quotidiano della mia vita ma un luogo in cui condividere il mio lavoro, le parole, le immagini e le persone che continuano ad accompagnare il mio percorso”. Questa dichiarazione evidenzia la sua volontà di mantenere una distanza consapevole dalle dinamiche di esposizione personale tipiche dei social media, privilegiando la condivisione della sua attività artistica e professionale. Il suo ingresso su Instagram è stato accolto con notevole interesse, data la sua reputazione di interprete tra le più premiate e riservate del panorama cinematografico italiano contemporaneo.

Sul fronte professionale, Giovanna Mezzogiorno sarà presto protagonista di due importanti produzioni cinematografiche. Sarà nel cast di “Sotto a chi tocca”, il nuovo film diretto da Giorgio Pasotti, al fianco di Stefano Fresi e Rocco Papaleo. Questa pellicola è ispirata allo spettacolo teatrale “Il metodo Gronholm”. Un altro atteso progetto che la vedrà impegnata è “Se ami qualcuno dillo”, opera prima alla regia di Marco Bonini, che la vedrà recitare con Claudia Gerini e Edoardo Leo. Il film è tratto dall'omonimo romanzo dello stesso Bonini, consolidando ulteriormente la presenza dell'attrice nel panorama del cinema italiano.

Una carriera ricca di premi e riconoscimenti

Giovanna Mezzogiorno è unanimemente riconosciuta come una delle interpreti più solide e talentuose del cinema italiano.

Il suo palmarès include, oltre alla già menzionata Coppa Volpi per la sua interpretazione in “La bestia nel cuore”, un David di Donatello, quattro Nastri d’argento e quattro Globi d’oro. Il Globo d’oro del 2024 per il cortometraggio "Unfitting" ha ulteriormente consolidato la sua figura, evidenziandone il successo anche come regista, oltre che come attrice.

Tradizionalmente, Mezzogiorno ha mantenuto un profilo pubblico discreto, partecipando raramente alle dinamiche dei social media. Il suo approdo su Instagram rappresenta, pertanto, un cambiamento significativo nel modo in cui sceglie di interagire con il pubblico, pur ribadendo la sua intenzione di non alterare la propria autenticità. L'attrice si propone di utilizzare questa nuova piattaforma come estensione del suo percorso artistico, mantenendo fede alla sua identità professionale e personale.