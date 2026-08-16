CURTATONE, 16 agosto 2026 – Giulia Monzani si è confermata per il secondo anno consecutivo la regina dei Madonnari di Grazie, aggiudicandosi la vittoria nell’importante incontro nazionale dedicato a questa antica arte. L’edizione di quest’anno, la 52ª, ha avuto come tema centrale 'Il messaggio di San Francesco nei colori dei Madonnari', un omaggio significativo in occasione dell’ottavo centenario della morte del Santo di Assisi.

Il successo dell’artista bergamasca assume un valore ancora più profondo grazie alla presenza sul podio della sorella gemella, Alice Monzani, che ha conquistato il terzo posto.

Le due artiste, unite da un percorso formativo comune che dal liceo artistico le ha condotte all’arte madonnara, si affermano oggi come figure di spicco in quella che è considerata la più rilevante manifestazione internazionale dedicata all’arte dei gessetti. Il secondo gradino del podio è stato occupato da Valentino Ciusani, un altro talento proveniente dalla Lombardia.

L’opera vincitrice e il giudizio della giuria

La giuria, presieduta da Peter Assmann, ha conferito il primo premio all’opera di Giulia Monzani, intitolata 'Rinuncia agli averi'. La motivazione ha sottolineato la capacità dell’artista di «spogliare la narrazione tradizionale di ogni elemento aneddotico, concentrandosi sull’essenza psicologica ed esistenziale del gesto di San Francesco».

La composizione è stata elogiata per la sua struttura innovativa, che «ritrae la figura in 4 fasi distinte ma collegate in un unico corpo dinamico, creando una sorta di 'cronofotografia' interiore». Il risultato, secondo la giuria, è un’opera che «trascende il tempo e il luogo, trasformando la scena della spogliazione in un universale atto di liberazione e di lotta contro le costrizioni del mondo», evidenziando una profonda interpretazione del tema.

La cerimonia di premiazione si è svolta nella serata di Ferragosto, coronando due intense giornate che hanno trasformato il sagrato del Santuario della Beata Vergine delle Grazie in una suggestiva galleria d’arte a cielo aperto. Le opere realizzate dai madonnari rimarranno visibili al pubblico, offrendo uno spettacolo unico, fino a quando non saranno naturalmente cancellate dagli agenti atmosferici, in particolare dalla pioggia.

Un evento di risonanza internazionale

L’incontro nazionale dei Madonnari di Grazie ha visto la partecipazione di ben 136 artisti del gessetto, provenienti non solo da diverse regioni d’Italia ma anche da sette Paesi stranieri, a conferma del suo prestigio internazionale. Tra le nazioni rappresentate figurano Messico, Stati Uniti, Perù, Ecuador, Romania, Germania e Francia, testimoniando la vasta eco che l’evento riscuote a livello globale.

La manifestazione, che si tiene annualmente a Curtatone, in provincia di Mantova, rappresenta un appuntamento di primissimo piano per l’arte madonnara, attirando ogni anno un vasto pubblico e numerosi artisti da ogni parte del mondo. Il Santuario della Beata Vergine delle Grazie, luogo sacro e storico, costituisce il cuore pulsante di questa tradizione secolare, offrendo agli artisti uno spazio di espressione unico e riconosciuto a livello internazionale, dove l’arte effimera dei gessetti celebra la devozione e la creatività.