L'attrice pugliese Giulia Vecchio sarà una delle figure centrali del Concertone della Notte della Taranta, l'evento musicale in programma il prossimo 22 agosto a Melpignano, in provincia di Lecce. Originaria di Mesagne, in provincia di Brindisi, Vecchio vanta una solida formazione artistica, essendosi diplomata al Piccolo Teatro di Milano. La sua carriera spazia tra diverse serie televisive e la partecipazione attiva al collettivo Contenuti Zero, con il quale ha ideato e portato in scena varietà surreali e sketch, approdando anche al noto programma televisivo Bar Stella su Rai2.

Il 2024 ha segnato il suo debutto nel mondo del cinema, e attualmente è un volto fisso di Radio2 Social Club, dove affianca Luca Barbarossa.

Durante il prestigioso Concertone, Giulia Vecchio avrà l'onore di interpretare il celebre stornello della tradizione popolare salentina 'L’acqua de la funtana'. L'attrice ha espresso con emozione il suo ritorno nella terra d'origine: “Tornare ad esibirmi nella mia terra è una gioia che ancora non so descrivere perché è come se portassi un piccolissimo pezzo della mia storia, che è divisa tra Brindisi e Capo di Leuca”. Ha inoltre sottolineato la grande responsabilità che comporta tale esibizione, definendo il Concertone della Notte della Taranta come “uno degli eventi più importanti d’Europa”.

L'invito a cantare questo brano, particolarmente sentito a Brindisi, le è stato rivolto da Ermal Meta, maestro concertatore dell’edizione 2026, al quale Vecchio ha rivolto un sentito ringraziamento per l'opportunità e per la sua umanità.

Gli Ospiti e il Programma del Concertone 2026

Il palco della Notte della Taranta, oltre a Giulia Vecchio, accoglierà un parterre di artisti di rilievo. Tra gli ospiti speciali già annunciati figurano nomi come Alessandra Amoroso, Gisela João, Levante, Maria Mazzotta e Welo. Le coreografie che accompagneranno le esibizioni saranno curate dal rinomato Fredy Franzutti. L'evento sarà ampiamente accessibile al pubblico, con la trasmissione in diretta su Rai 3, Rai Radio2, RaiPlay e San Marino Rtv.

Il Concertone si terrà, come da consolidata tradizione, a Melpignano, in provincia di Lecce, luogo simbolo e cuore pulsante della musica popolare salentina.

Il Profondo Legame degli Artisti con il Salento

La manifestazione si distingue anche per celebrare il profondo legame tra gli artisti e il territorio salentino. Tra gli ospiti, Welo porterà sul palco la sua storia personale e quella della sua famiglia, evidenziando le sue radici e la sua connessione con il Salento. La partecipazione di artisti che hanno un legame autentico con la regione rafforza il carattere identitario della Notte della Taranta, un appuntamento culturale che ogni anno riesce a catalizzare l'attenzione, sia a livello nazionale che internazionale, sulla ricchezza e la vitalità della tradizione musicale e culturale della Puglia.