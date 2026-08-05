Il film Godzilla Minus Zero, diretto da Takashi Yamazaki, farà il suo debutto mondiale il 26 settembre 2026 come evento Spotlight Gala alla 64ª edizione del New York Film Festival. L’annuncio, diffuso da Film at Lincoln Center, conferma la pellicola come uno degli appuntamenti centrali del prestigioso festival. Il regista Yamazaki, insieme a membri del cast e della troupe, sarà presente alla serata di presentazione, che si terrà nella rinomata Alice Tully Hall di New York.

La trama del film è ambientata nel 1949, due anni dopo gli eventi di Godzilla Minus One, e segue la famiglia Shikishima mentre affronta una nuova e devastante calamità.

Questa minaccia, originatasi in Giappone, si estende fino a coinvolgere la stessa New York. L'opera si inserisce nella ricca tradizione della saga di Godzilla, il celebre kaiju giapponese, bilanciando effetti visivi spettacolari con una profonda dimensione umana del racconto. Il regista Yamazaki ha espresso il suo onore: “È veramente un onore presentare il nostro film a un pubblico globale per la prima volta in un luogo di tale storia e prestigio. Sono pieno sia di stupore che di emozione nel vedere fino a che punto il potere del Godzilla giapponese possa terrorizzare il pubblico di tutto ciò che circonda il mondo”. Dennis Lim, direttore artistico del New York Film Festival, ha commentato: “A più di 70 anni dal primo film di Godzilla, Takashi Yamazaki continua a dimostrare che c’è ancora vita nel vecchio franchise, tornando alle sue radici del dopoguerra per individuare un terrore primordiale e inquietante”.

La continuità della saga e la nuova narrazione di Godzilla Minus Zero

Godzilla Minus Zero prosegue idealmente il percorso tracciato da Godzilla Minus One, pellicola che ha saputo rinnovare la saga grazie a una narrazione attenta al contesto umano e a effetti visivi innovativi, culminati con il prestigioso Oscar per i migliori effetti visivi. Anche questa nuova produzione, come anticipato dalla sinossi del New York Film Festival, si distingue per la spettacolarità delle sequenze e per un ritorno a una visione più intima e drammatica della catastrofe. Il fulcro narrativo rimane il Giappone del dopoguerra, ma la portata della minaccia si espande, arrivando a toccare New York. L’attesa per questa anteprima è elevata, anche in vista della distribuzione internazionale: Godzilla Minus Zero sarà nelle sale statunitensi dal 6 novembre, distribuito da GKIDS.

La scelta di presentare il film nell'ambito del NYFF, che si svolgerà dal 25 settembre al 12 ottobre 2026, evidenzia il notevole interesse globale verso la saga di Godzilla. Questa serie cinematografica è capace di unire lo spettacolo visivo a una riflessione sui traumi collettivi della storia recente giapponese. Il film, così come il suo predecessore, è concepito per offrire un’esperienza cinematografica immersiva sul grande schermo, arricchita da effetti speciali ulteriormente evoluti e da una trama che intreccia sapientemente paura e speranza.

Takashi Yamazaki: il regista che ha rilanciato Godzilla

Takashi Yamazaki, classe 1964, è riconosciuto come uno dei più influenti registi, sceneggiatori e supervisori agli effetti visivi del cinema giapponese contemporaneo.

La sua fama internazionale è stata consolidata proprio dalla realizzazione di Godzilla Minus One, un’opera che ha riportato il franchise alle sue origini, ottenendo ampi consensi sia per l’eccellenza tecnica sia per la capacità di infondere una profonda dimensione umana all’interno dell’immaginario mostruoso di Godzilla. La nuova pellicola si inserisce in questa consolidata tradizione, focalizzandosi sulla famiglia Shikishima e su una società giapponese ancora segnata dalle cicatrici della guerra, ma aprendosi al contempo a un pubblico globale grazie alla sua presentazione in un festival di risonanza internazionale come quello di New York.

Il franchise di Godzilla, la cui origine risale a oltre settanta anni fa, continua a evolversi sotto la guida di talenti come Yamazaki.

Questo approccio combina innovazione tecnica con un profondo rispetto per le tematiche storiche e ambientali che hanno contribuito alla fortuna e al successo duraturo del mostro giapponese. L’anteprima mondiale di Godzilla Minus Zero rappresenta, quindi, un capitolo significativo e atteso in una saga che rimane un pilastro della cultura popolare internazionale.