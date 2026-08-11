Valeria Golino ha espresso il suo punto di vista sulla rappresentanza femminile, commentando le dichiarazioni del direttore Alberto Barbera. Quest'ultimo aveva affermato che la selezione dei film avviene “in base alla qualità non al genere”. Golino, presente con quattro film (uno come produttrice affiancando Anna Foglietta al debutto alla regia), ha dichiarato: “Penso che Alberto Barbera abbia tutto il diritto di scegliere i film che ritiene migliori. Su questo non discuto. Ma avrebbe dovuto esprimersi diversamente, perché detta così quella frase non suona bene”.

Ha poi precisato di non volere trattamenti di favore: “Non vorrei mai entrare in concorso soltanto perché sono una donna e fa comodo avermi. Lo troverei più offensivo che non essere scelta. Barbera ha tutto il diritto di non prendere un miofilm. Ma non di dire che ha cercato ‘disperatamente’ film diretti da donne. Quella parola non va bene. Il linguaggio ha un peso”.

Donne e filiera cinematografica

La presenza di una sola regista in concorso a Venezia nel 2026 ha acceso un dibattito più ampio sulla condizione delle donne, non solo nei festival ma nell’intera filiera cinematografica. La diminuzione delle opere dirette da donne e la difficoltà delle registe a passare dall’esordio a progetti più ambiziosi, specie con budget e prestigio crescenti, sono evidenziate.

Fabia Bettini, direttrice di Alice nella Città, sottolinea che “il problema riguarda tutta la filiera” e la parità va ricercata in tutti i ruoli decisionali, dai finanziamenti alle direzioni artistiche. Sul criterio della qualità, Bettini ha osservato che “la qualità è molto nell’occhio di chi guarda” e ha suggerito che una maggiore presenza femminile nelle commissioni possa valorizzare linguaggi e opere altrimenti trascurate. La disparità di condizioni iniziali influisce sulle opportunità competitive internazionali.

Ostacoli strutturali e prospettive

Diverse voci dell’industria cinematografica sottolineano come il dibattito vada oltre il numero di registe in concorso, coinvolgendo l’intero processo.

Marina Marzotto, produttrice, ha evidenziato: “i festival sono il punto d’arrivo di un processo. Se a monte arrivano meno film diretti da donne, è evidente che il problema nasce prima”. Il divario salariale, inoltre, continua a condizionare la presenza e la crescita delle professioniste in ruoli tecnici e creativi. Direttrici come Maria Pia Ammirati (Rai Fiction) rilevano un progressivo riconoscimento delle registe, ma la critica Paola Casella rimarca che la difficoltà maggiore emerge nel passaggio dalle prime opere a film di maggiore portata e distribuzione, con ostacoli nell’accesso alle risorse fondamentali per opere competitive. Il dibattito sulla Mostra di Venezia 2026, alimentato dalle dichiarazioni di Golino e Barbera, si inserisce così in una più ampia discussione sul ruolo e le prospettive delle donne nel settore audiovisivo, dove sul talento femminile si investe meno.