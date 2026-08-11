La città di Gorizia si conferma ancora una volta un crocevia di culture, ospitando con orgoglio la 54esima edizione del Festival Mondiale del Folklore. Questa prestigiosa manifestazione internazionale, che si tiene nel cuore della città friulana, è un punto di riferimento imprescindibile per gli amanti delle tradizioni popolari e della cultura folklorica. L'evento attira a Gorizia gruppi folkloristici e delegazioni artistiche provenienti da numerosi Paesi del mondo, trasformando la città in un vibrante palcoscenico di espressioni culturali autentiche.

Un palcoscenico globale per le tradizioni

Il programma del Festival Mondiale del Folklore di Gorizia è caratterizzato da una ricca e variegata partecipazione internazionale. Ogni anno, la rassegna accoglie con entusiasmo gruppi di danza e musica popolare provenienti da un'ampia gamma di nazioni, offrendo al pubblico un'immersione completa nelle diverse espressioni artistiche globali. Le spettacolari esibizioni animano vari luoghi della città, dal suggestivo centro storico, ricco di storia e architettura, ad altre aree significative di Gorizia, creando un'atmosfera di festa e condivisione diffusa. Le delegazioni internazionali, vere e proprie ambasciatrici delle proprie radici, portano sul palco non solo performance artistiche di alto livello, ma anche la straordinaria bellezza dei loro costumi tradizionali, le melodie avvolgenti delle musiche tipiche e le affascinanti coreografie che narrano le storie e i valori delle rispettive culture di origine.

Valorizzazione culturale e promozione del territorio

Con la sua 54esima edizione, il Festival Mondiale del Folklore di Gorizia si conferma un appuntamento di straordinaria importanza culturale, riconosciuto a livello sia italiano che internazionale. Questa longeva manifestazione non solo celebra e valorizza la ricchezza delle tradizioni popolari di ogni angolo del mondo, ma si pone anche come un potente catalizzatore per lo scambio culturale tra i popoli. Attraverso la musica, la danza e l'arte, il festival costruisce ponti di comprensione e apprezzamento reciproco, rafforzando i legami tra diverse comunità. Oltre al suo intrinseco valore culturale, l'iniziativa svolge un ruolo fondamentale nella promozione turistica di Gorizia e dell'intera regione Friuli Venezia Giulia, attirando visitatori e curiosi desiderosi di scoprire sia le meraviglie del folklore mondiale sia le bellezze del territorio ospitante.