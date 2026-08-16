La sesta edizione della rassegna “Concerti al Museo” si avvia alla conclusione a Pesaro, con gli ultimi due appuntamenti in programma il 17 e 18 agosto. Questi recital, parte integrante del Rossini Opera Festival 2026, si terranno presso il Museo Nazionale Rossini, situato in via Passeri 72. L’iniziativa, che offre l’ingresso libero fino ad esaurimento posti, si svolge nella suggestiva Sala degli Specchi del museo, un ambiente di particolare valore storico e culturale.

Al centro di questi eventi musicali vi è il celebre pianoforte Pleyel, strumento appartenuto a Gioachino Rossini.

Il compositore, in occasione delle nozze del suo medico personale Giacomo D’Ancona con Henriette Oulman a Parigi, lo donò apponendo la sua firma sul telaio. Rossini stesso utilizzò più volte questo pianoforte per accompagnare i coniugi mentre cantavano le sue musiche da camera, rendendolo una testimonianza diretta della sua vita e attività musicale.

La rassegna, giunta alla sua sesta edizione, ha previsto complessivamente cinque recital di voce e pianoforte, tutti con protagonisti gli allievi dell’Accademia Rossiniana “Alberto Zedda”. L'organizzazione è frutto della collaborazione tra L’Orologio Società Cooperativa, la Fondazione G. Rossini e Sistema Museo, unendo le forze per valorizzare il ricco patrimonio musicale e storico legato al compositore pesarese.

Gli ultimi due appuntamenti musicali

Il quarto concerto della serie è fissato per lunedì 17 agosto, con inizio alle ore 11. Sul palco della Sala degli Specchi si esibiranno il soprano Aziza Omarova, il tenore Enrico Basso e il baritono Keisuke Onoda. Saranno accompagnati al pianoforte Pleyel da Lorenzo Felicioni. Il programma musicale prevede brani tratti dalle opere rossiniane “L’occasione fa il ladro” e “La cambiale di matrimonio”. Nello specifico, Aziza Omarova interpreterà l’Aria di Berenice “Voi la sposa pretendete” da L’Occasione fa il Ladro, Keisuke Onoda la Cavatina di Slook “Grazie… grazie…Troppo presto” da La Cambiale di Matrimonio, mentre a Enrico Basso sarà affidata l’Aria di Alberto “D’ogni più sacro impegno”, sempre da L’Occasione fa il Ladro.

L’ultimo appuntamento dei “Concerti al Museo” si terrà martedì 18 agosto, anch’esso alle ore 11. I protagonisti di questa chiusura saranno il tenore Yukang Zheng, il baritono Edoardo Di Cecco e il basso Kairui Liu, con l'accompagnamento di Lorenzo Felicioni al pianoforte. Il repertorio spazierà attraverso celebri opere di Rossini, includendo brani da “L’inganno felice”, “Il barbiere di Siviglia”, “La Cenerentola” e “Semiramide”. Yukang Zheng canterà la Cavatina del Conte “Ecco ridente in cielo” da Il Barbiere di Siviglia, Edoardo Di Cecco proporrà la Cavatina di Dandini “Come un’ape ne’ giorni d’aprile” da La Cenerentola, e Kairui Liu eseguirà l’Aria di Assur “Deh.. ti ferma.. ti placa.. perdona…” da Semiramide.