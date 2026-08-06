È scomparso all’età di 86 anni Francesco Guccini, cantautore e scrittore emiliano, lasciando un’eredità artistica profonda. Il suo legame con l’Umbria fu particolarmente significativo, segnato da due momenti che sono rimasti impressi nella memoria della regione: il suo primo concerto fuori dalle osterie, tenuto ad Assisi, e il conferimento della “patente di matto onorario di Gubbio” nell’autunno del 2024. Questi episodi assumono oggi un significato ancora più intenso nel giorno della sua dipartita.

Ad Assisi, la Pro Civitate Christiana ha espresso un profondo cordoglio per la scomparsa di Guccini.

Il presidente Mariano Borgognoni ha dichiarato: “A nome di tutte le volontarie e i volontari della Pro Civitate Christiana esprimo la grande tristezza per la morte di Francesco Guccini”. Ha aggiunto che il cantautore “ha accompagnato la nostra vita con le sue storie e le emozioni profonde che hanno nutrito le nostre passioni”, concludendo che le sue canzoni “ci hanno reso migliori”.

Il debutto ad Assisi e “Dio è morto”

Fu proprio alla Cittadella di Assisi che Francesco Guccini tenne il suo primo concerto al di fuori del circuito delle osterie, un evento storico durante il quale eseguì dal vivo per la prima volta il brano “Dio è morto”. Questa canzone sarebbe poi diventata uno dei capisaldi e dei simboli più riconosciuti della canzone d’autore italiana.

Lo stesso Guccini aveva rievocato questo episodio in un’intervista rilasciata nel 2021, evidenziando il ruolo cruciale che Assisi ebbe agli inizi del suo percorso artistico.

La “patente di matto onorario” di Gubbio

Un altro capitolo fondamentale del rapporto tra Guccini e l’Umbria risale al 28 settembre 2024, quando il cantautore partecipò al Festival del Medioevo di Gubbio. In quella circostanza, ricevette dal presidente del Maggio Eugubino, Marco Cancellotti, la tradizionale “patente di matto onorario”. Questo riconoscimento è uno dei più caratteristici e simbolici della città di Gubbio. La “patente di matto” viene conferita a coloro che compiono tre giri in senso antiorario attorno alla Fontana del Bargello, e celebra idealmente qualità come l’originalità, la creatività e l’indipendenza di pensiero, tutte caratteristiche che gli organizzatori riconobbero pienamente in Francesco Guccini.

L’addio a un gigante della musica italiana

Francesco Guccini si è spento nella sua Pavana, circondato dall’affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e degli altri familiari. La famiglia ha reso noto che le esequie si svolgeranno in forma strettamente privata, ma ha anche annunciato l’organizzazione di una cerimonia commemorativa nel mese di settembre, per permettere a chi lo ha amato di ricordarlo e salutarlo. Nato a Modena il 14 giugno 1940, Guccini ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica d’autore italiana con brani iconici come “Cirano”, “Quattro stracci”, “Vedi Cara”, “Don Chisciotte” e l’intramontabile “Dio è morto”. La sua carriera ufficiale si concluse nel 2012 con l’uscita dell’album “L’ultima Thule”.

Il profondo legame tra Francesco Guccini e la regione Umbria, così vividamente testimoniato dai ricordi di Assisi e Gubbio, rimane un elemento distintivo e parte integrante della memoria collettiva della regione e della ricca storia della musica italiana.