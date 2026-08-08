Si sono svolti oggi, sabato 8 agosto, a Pavana, i funerali di Francesco Guccini, il celebre cantautore scomparso. La cerimonia si è tenuta in forma strettamente privata, come richiesto dalla famiglia, nell’abitazione dell’artista, situata nella piccola frazione dell’Appennino tosco-emiliano dove Guccini aveva vissuto gli ultimi anni. Nel Comune di Sambuca Pistoiese, non sono stati previsti manifesti funebri, bandiere a mezz’asta o cerimonie pubbliche, in rispetto della volontà di riservatezza dei familiari.

Commemorazione pubblica e lutto cittadino

Per consentire ai numerosi fan di rendere omaggio a Guccini, è stata organizzata una cerimonia commemorativa pubblica che si terrà a Bologna nel mese di settembre. Dopo il rito privato a Pavana, la salma del cantautore sarà trasferita al tempio crematorio bolognese, e le ceneri troveranno riposo nel cimitero comunale di Pavana, come da espresso desiderio del defunto. Nel frattempo, Modena, città natale di Guccini, e Bologna, sua città adottiva, hanno proclamato il lutto cittadino per ricordare l'artista e il suo profondo legame con questi territori.

Il "Maestrone": percorso artistico e eredità culturale

Francesco Guccini, nato a Modena nel 1940, è stato tra i più importanti cantautori e intellettuali italiani.

La sua carriera musicale, avviatasi negli anni Sessanta, lo ha reso protagonista della canzone d’autore e della critica sociale, con brani come “La Locomotiva”, “Incontro” e “Il vecchio e il bambino” divenuti inni generazionali. Oltre alla musica, si è dedicato alla scrittura, pubblicando libri e insegnando. Negli ultimi anni, per problemi di vista, si era concentrato sulla letteratura, allontanandosi dalla musica. Il suo ultimo album in studio, “Canzoni da intorto”, è del 2022; nel 2023 aveva registrato una nuova “Bella Ciao” con Tosca. Conosciuto come “Il Maestrone” per la sua maestria linguistica e la profondità dei testi, ha lasciato un'impronta indelebile nella cultura italiana. La sua opera ha attraversato decenni, affrontando temi sociali, storici e personali, influenzando generazioni. La commemorazione pubblica a Bologna sarà un momento di condivisione e ricordo collettivo per chi ha amato la sua musica e parola.