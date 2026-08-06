Il cantautore e scrittore Francesco Guccini mantenne sempre una profonda riservatezza sulla sua vita privata. Al centro dei suoi affetti vi fu la seconda moglie, Raffaella Zuccari, sposata il 21 aprile 2011 a Mondolfo, in provincia di Pesaro e Urbino. Raffaella, figlia di Gian Maria Zuccari e Katia Barbetti, aveva origini a Gubbio. La vera casa di Guccini, luogo simbolo delle sue radici e spesso presente nelle sue opere, rimase Pavana, nell’Appennino tosco-emiliano.

Gli affetti familiari e l'ispirazione artistica

Un legame significativo fu quello con la figlia Teresa, nata nel 1978 dalla relazione con Angela Signorini.

Teresa, studentessa al Dams dell’Università di Bologna e attiva nella comunicazione, mantenne un profilo riservato. A lei Guccini dedicò il brano “Culodritto”, dall’album “Signora Bovary” del 1987, una riflessione sulla crescita. Nonostante la sua distanza dalle tecnologie, durante la pandemia, Teresa, con il supporto di Raffaella, lo intervistò via Skype. Negli ultimi anni, Guccini si ritirò a Pavana con la moglie, lontano dalla vita pubblica, dedicandosi a storie, libri e alla famiglia, allargatasi con l’arrivo del nipote Pietro, figlio di Teresa.

Francesco Guccini: il cantautore e le sue radici

Francesco Guccini fu uno dei più importanti cantautori italiani, noto per la profondità dei testi e la capacità di narrare storie personali e collettive. Nato a Modena, visse tra Bologna e Pavana. Oltre alla musica, si dedicò alla scrittura di romanzi e racconti, mantenendo un forte legame con le sue origini e la famiglia.