La comunità di Sambuca Pistoiese si prepara a dare l'ultimo saluto a Francesco Guccini, scomparso a ottantasei anni. A Pavana, frazione dell’Appennino tosco-emiliano, i funerali del cantautore si svolgeranno in forma strettamente privata. Niente lutto cittadino, nel rispetto della riservatezza.

Funerali privati a Pavana, lutto a Modena e Bologna

Il sindaco Marco Breschi ha chiarito che la decisione di non istituire il lutto cittadino a Pavana non è per scarsa attenzione, ma un atto di rispetto per il desiderio di intimità. Modena, città natale, e Bologna, città adottiva, proclameranno il lutto cittadino.

La cerimonia funebre si terrà nell’abitazione del cantautore. La salma sarà poi trasferita al tempio crematorio di Bologna; le ceneri tumulate nel cimitero comunale di Pavana, secondo le volontà dell'artista.

Il narratore dell'Appennino e il ricordo discreto

Per Pavana e il territorio di Sambuca Pistoiese, Guccini è stato più di un cantautore: il narratore di un Appennino, elevato a letteratura e canzone. Il sindaco: il legame con queste terre non necessiti di celebrazioni. In paese, il dolore si manifesta con discrezione, senza clamore, ma con vicinanza e rispetto. Per i numerosi fan, una cerimonia commemorativa pubblica sarà organizzata a Bologna a settembre.

Francesco Guccini: vita, musica e impegno

Nato a Modena nel 1940, Francesco Guccini trascorse l'infanzia a Pavana e si trasferì a Bologna dopo la guerra. La sua carriera musicale, avviata negli anni Sessanta, lo ha visto autore di brani iconici come 'Cirano', 'Quattro stracci', 'Vedi Cara' e 'Don Chisciotte'. Con impegno, Guccini ha lasciato un segno indelebile nella musica italiana. La sua poetica e autenticità hanno reso la sua voce unica e rispettata, distante dalle logiche dello spettacolo.