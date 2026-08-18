L'attrice statunitense Hayden Panettiere, 36 anni, è stata trovata senza vita in un'abitazione a Greenville, South Carolina. Il ritrovamento è avvenuto domenica 16 agosto, quando polizia e soccorritori sono intervenuti dopo una segnalazione per una donna incosciente. L'identità della persona che ha effettuato la chiamata non è stata resa pubblica. Le indagini sulle cause del decesso sono tuttora in corso, ma i primi accertamenti non hanno evidenziato segni di omicidio o circostanze sospette.

Indagini e primi risultati dell'autopsia

L'autopsia preliminare, eseguita sul corpo di Hayden Panettiere, non ha evidenziato segni di trauma che possano aver contribuito alla morte.

L'Ufficio del Coroner della contea di Greenville ha specificato che non sono stati riscontrati elementi traumatici e che la causa e la modalità del decesso rimangono in attesa di ulteriori accertamenti. Le autorità proseguono con le analisi medico-legali per chiarire le circostanze, e l'esito definitivo sarà noto solo dopo la conclusione degli approfondimenti tecnici. Durante l'intervento dei soccorritori, è stato somministrato il Narcan, farmaco per contrastare gli effetti di un'overdose da oppioidi. Non è stato chiarito se la somministrazione sia avvenuta su Hayden Panettiere o su un'altra persona presente sul luogo.

Il percorso personale e le sfide di Hayden Panettiere

Negli ultimi anni, Hayden Panettiere aveva parlato apertamente delle sue difficoltà personali, in particolare quelle legate all'alcol e alle droghe, e del peso della fama raggiunta in giovane età.

Dopo un periodo di allontanamento dallo spettacolo, era tornata sul grande schermo nel 2023 con il film Scream VI. L'attrice lascia la figlia Kaya, di undici anni, nata dalla relazione con l'ex pugile Volodymyr Klyčko. Panettiere aveva anche affrontato pubblicamente il tema della depressione post-partum, condividendo le sue esperienze nel memoir pubblicato nel maggio precedente. La sua vita familiare era stata segnata da un altro grave lutto: la scomparsa del fratello minore, Jansen Panettiere, anch'egli attore, deceduto nel febbraio 2023. Le indagini sulla morte di Hayden Panettiere continuano, con le autorità impegnate a chiarire ogni dettaglio della vicenda.