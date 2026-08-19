Domenica 23 agosto, alle ore 21, la suggestiva chiesa parrocchiale di San Giorgio di Hône si prepara ad accogliere un evento musicale di risonanza internazionale: il concerto dell’Utopia & Reality Chamber Choir. Questa prestigiosa formazione, composta da giovani coristi provenienti da ben otto Paesi europei, promette una serata all'insegna dell'eccellenza vocale. L’appuntamento, a ingresso libero, rappresenta il secondo di due eventi di rilievo organizzati dal Coro La Manda, con il prezioso sostegno del Consiglio Valle e del Comune di Hône. L'iniziativa mira a promuovere attivamente lo scambio musicale e culturale, superando i confini nazionali e favorendo l'incontro tra diverse tradizioni.

L'Utopia & Reality Chamber Choir: un ensemble vocale senza confini

L’Utopia & Reality Chamber Choir è un ensemble vocale di spicco, guidato con maestria dal direttore norvegese Ragnar Rasmussen e dalla direttrice slovena Ursa Lah. Fondato nel 2011, il coro si distingue per la sua composizione multiculturale, riunendo talentuosi cantori da nazioni diverse come Norvegia, Slovenia, Irlanda, Finlandia, Francia, Grecia, Italia e Turchia. Il suo repertorio si concentra prevalentemente sulla musica contemporanea, dedicando particolare attenzione alla valorizzazione di nuove composizioni nordiche ed europee. Nel corso della sua attività, l'ensemble ha calcato palcoscenici di festival e teatri internazionali di grande prestigio, tra cui l'illustre Mariinskij di San Pietroburgo, consolidando la sua reputazione nel panorama corale mondiale.

Il Coro La Manda celebra il ventennale con nuove iniziative

La serata musicale a Hône prenderà il via con l'esibizione di alcuni brani eseguiti dal Coro La Manda, la formazione valdostana diretta da Nicola Forlin. Nato proprio a Hône nel 2006, il coro celebra quest'anno il suo ventesimo anniversario dalla fondazione, un traguardo significativo che testimonia la sua lunga e fruttuosa attività. Attualmente, il Coro La Manda è composto da 35 coristi, un numero che riflette la vitalità e la passione per il canto nella comunità locale. Le celebrazioni per il ventennale non si esauriranno con questa serata: proseguiranno infatti il 29 agosto con le “Olimpiadi Corali”, un evento coinvolgente che vedrà i cori valdostani sfidarsi in una serie di prove, culminando in una serata musicale conclusiva insieme ai Modern Fanfara.

Il concerto dell’Utopia & Reality Chamber Choir, insieme alle altre iniziative, si inserisce in un programma più ampio e ambizioso. L'obiettivo è quello di stimolare la crescita culturale e musicale della comunità, promuovendo attivamente la collaborazione tra realtà artistiche locali e internazionali. Questi eventi rappresentano un'opportunità unica per arricchire il tessuto culturale del territorio e offrire esperienze musicali di alto livello al pubblico.