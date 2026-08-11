Fino al 17 gennaio 2028, il Metropolitan Museum of Art di New York presenta “Rediscovering Della Robbia at The Met”, un’esposizione sull’arte dei Della Robbia, celebre famiglia di scultori fiorentini del Rinascimento italiano. Allestita nella Gallery 521, la mostra riunisce per la prima volta undici capolavori della dinastia, valorizzando la più ampia e significativa collezione di terracotte invetriate negli Stati Uniti. Il percorso è arricchito da restauri, nuove attribuzioni e prestiti. Fulcro è l’opera monumentale “Assunzione della Vergine” di Andrea della Robbia: questa imponente pala, di 66 sezioni in terracotta invetriata, è presentata con 33 parti restaurate nella loro posizione originale, affiancate da una ricostruzione virtuale 3D.

L’opera, fuori dalla vista del pubblico per quasi settant’anni, fu donata al Met nel 1882 e fu la prima scultura monumentale del Rinascimento italiano nelle collezioni. Studi recenti l'hanno attribuita direttamente ad Andrea della Robbia, riconoscendone la piena maturità artistica intorno al 1485.

Restauri, Ricerca e l'Eredità dei Della Robbia

La mostra racconta il meticoloso processo di restauro su cinque terracotte e la riscoperta della produzione dei Della Robbia. Max Hollein, direttore del museo, ha evidenziato come il progetto restituisca “nuova vita a celebri lavori di Andrea”, permettendo di apprezzare “scala, impatto visivo e risonanza emotiva” di sculture che hanno segnato il passaggio dal primo al pieno Rinascimento.

La collaborazione tra curatori, restauratori e specialisti digitali ha portato a nuove leggibilità e a due significative nuove attribuzioni. Due prestiti dalla collezione di Dick Wolf, inclusa la “Mandorla Mistica” di Giovanni della Robbia (ora donata), arricchiscono il percorso, ripercorrendo la storia di tre generazioni – da Luca della Robbia, inventore della terracotta invetriata, ad Andrea e Giovanni – che tra il 1440 e il 1530 hanno segnato la scultura fiorentina ed europea.

La Collezione del Met e la Modernità di una Tecnica

Con questa esposizione, il Met valorizza la sua vasta collezione di opere dei Della Robbia, la più estesa fuori dall’Italia, gran parte rimasta nei depositi. Il percorso copre un secolo di innovazione tecnica e artistica, evidenziando come la famiglia fiorentina abbia trasformato l’argilla locale e gli smalti colorati in sculture dall’aspetto “quasi eterno”.

L’atelier familiare fu un laboratorio di sperimentazione e trasmissione di conoscenze; la mostra esalta questa collaborazione e continuità generazionale che ha prodotto opere di grande fascino, ancora oggi dai colori vibranti. La collezione comprende grandi rilievi monumentali e statuette minori, testimonianza della varietà produttiva. L’allestimento, accessibile gratuitamente, offre approfondimenti digitali e storici sulla terracotta invetriata, rivelando le peculiarità tecniche e artistiche. Il pubblico può riscoprire la storia e la modernità di una tecnica che ha lasciato tracce durature nel patrimonio artistico mondiale, diffondendosi da Firenze ben oltre i confini della Toscana.