Un ambizioso e innovativo progetto audiovisivo sta riportando alla luce la ricca memoria collettiva di Polla, un comune in provincia di Salerno. L'iniziativa si concentra sulle cerimonie nuziali celebrate nel territorio durante gli anni Ottanta, un decennio iconico. Il cuore di questo progetto è il meticoloso recupero e la successiva valorizzazione di filmati d'archivio, documenti visivi preziosi che immortalano i matrimoni officiati nel comune in quel periodo. L'obiettivo finale è la creazione di un vero e proprio film, capace di narrare per immagini un'epoca e una comunità.

Uno spaccato della vita comunitaria degli anni '80

L'essenza di questa iniziativa risiede nella sistematica raccolta e digitalizzazione di video privati, girati tra il 1980 e il 1989. Questi filmati catturano con autenticità i momenti più significativi e toccanti delle nozze, offrendo una prospettiva unica sulla vita di allora. Dalle solenni cerimonie religiose ai vivaci e gioiosi festeggiamenti, ogni sequenza è un frammento di storia. L'intento primario è quello di offrire un dettagliato spaccato della vita sociale e culturale di Polla in quegli anni, mettendo in risalto gli usi e costumi dell'epoca. Si potranno così osservare le mode, le tradizioni e le profonde trasformazioni e i cambiamenti che hanno plasmato la comunità locale nel corso di quel decennio.

L'evento di presentazione e la condivisione

Questo film d'archivio, un'opera corale e partecipativa, è stato reso possibile grazie alla generosa e fondamentale collaborazione dei cittadini di Polla. Sono stati loro a mettere a disposizione i propri preziosi filmati di famiglia, contribuendo in modo determinante alla costruzione di questo mosaico visivo. La pellicola sarà presto presentata al pubblico in un evento speciale: una proiezione aperta alla cittadinanza. Questa sarà un'occasione unica per condividere ricordi, rivivere emozioni e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità locale, celebrando insieme un importante pezzo della propria identità e storia collettiva.