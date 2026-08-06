I Radiodramma, band hard rock di Reggio Calabria, hanno conquistato la finale Sud Italia del prestigioso contest Sanremo Rock, assicurandosi un posto sul palco del Teatro Ariston per le finali nazionali. La tappa conclusiva per il Mezzogiorno si è svolta a San Vito Lo Capo (Trapani), dove il gruppo reggino si è imposto. La conferma ufficiale è giunta dai canali social di Sanremo Rock Official. La partecipazione alle finalissime nazionali, previste per l'11 e 12 settembre, rappresenta un significativo riconoscimento per il percorso artistico della band, convincendo sia la giuria tecnica sia il pubblico in Sicilia.

Il contest Sanremo Rock è curato da Kyocamm Production, con la direzione di Fernando Daidone. La direzione artistica della manifestazione è affidata al produttore discografico Gianni Errera, di One Publishing e Music, responsabile della rassegna. Errera ha sottolineato il valore e il prestigio della kermesse: "Il successo assume ulteriore valore per il prestigio della macchina organizzativa e artistica di Sanremo Rock".

Il brano “Ricorderai” e la formazione dei Radiodramma

Alla finale Sud Italia, i Radiodramma hanno presentato “Ricorderai”, brano firmato dal bassista Domenico Mazza e dal frontman Francesco Zappia, in arte Francesco Ekos. La canzone propone un viaggio introspettivo nella memoria e nell’interiorità, esplorando con una scrittura intensa ed evocativa il rapporto tra ricordi, identità e relazioni umane.

Il testo mette a confronto presenze stabili ed elementi fugaci. Alla realizzazione del brano hanno partecipato il batterista Totò Carrà, il chitarrista Fortunato Trefiletti e il tastierista Augusto Molinari. “Ricorderai” sarà disponibile dal 13 agosto su tutte le principali piattaforme digitali.

L'accesso alle finali nazionali permetterà ai Radiodramma di confrontarsi con le migliori formazioni emergenti da tutta Italia. L'esibizione al Teatro Ariston, simbolo della musica italiana, segna un ulteriore traguardo nel loro percorso.

Sanremo Rock: struttura del contest e panorama nazionale

Sanremo Rock si conferma come uno dei principali concorsi dedicati alle nuove proposte del panorama rock italiano.

L’edizione del 2026 prevede selezioni suddivise per macro-aree geografiche (Nord, Centro e Sud Italia), con tappe che coinvolgono decine di band. Le finaliste, selezionate dopo numerose fasi eliminatorie, accedono alla fase nazionale, tradizionalmente ospitata dal Teatro Ariston di Sanremo a settembre. L’organizzazione attribuisce grande importanza sia alla giuria tecnica di qualità sia alla partecipazione del pubblico, rendendo il contest una piattaforma rilevante per la promozione di nuovi talenti nella scena musicale indipendente.

Tra i semifinalisti di quest'anno, nella categoria Trend, spicca anche la band Lost Station, che ha superato le selezioni di Piemonte e Liguria con il brano “Day by Day”.

Il successo di band come Radiodramma e Lost Station nelle rispettive aree evidenzia la capacità di Sanremo Rock di intercettare e promuovere le realtà emergenti su scala nazionale, rafforzando il legame tra territorio e musica e confermando il valore dell’iniziativa all’interno del sistema musicale italiano.