I Rof Talks tornano a Pesaro nel calendario del Rossini Opera Festival 2026, proponendo un ciclo di incontri gratuiti condotti dalla giornalista di Radio Rai Susanna Franchi. Gli appuntamenti sono fissati dall'11 al 13 agosto, ogni giorno alle ore 12, presso la suggestiva Sala della Repubblica del Teatro Rossini. Questa iniziativa si inserisce pienamente nella programmazione culturale del festival, affiancando la presentazione delle opere in scena in serata con una serie di approfondimenti tematici dedicati sia al festival stesso sia al più ampio mondo musicale.

L’edizione 2026 dei Rof Talks prenderà il via martedì 11 agosto con l’incontro intitolato ‘Oggi è il giorno del gran viaggio’. Questo appuntamento segnerà l’inaugurazione ufficiale del Rossini Opera Festival 2026, alla presenza di importanti autorità regionali e nazionali. Successivamente, Carlo Rizzi e Davide Livermore, rispettivamente direttore e regista, introdurranno ‘Le Siège de Corinthe’, l’opera in scena la sera stessa all'Auditorium Scavolini.

Mercoledì 12 agosto, il dibattito si concentrerà sulla presentazione del programma dell’edizione 2027 del festival, nell’incontro ‘L’opere più squisite d’autori prelibati’. Seguirà una conversazione con il direttore Alessandro Bonato e la regista Sonja Frisell, i quali illustreranno la messinscena di ‘L’occasione fa il ladro’, che debutterà in prima la sera stessa al Teatro Rossini.

Giovedì 13 agosto, l’ultimo appuntamento, ‘Una voce poco fa’, sarà dedicato al tema delle Accademie di Canto, esplorando il dialogo tra tradizione e ricerca. Interverranno Ernesto Palacio, sovrintendente del festival e direttore dell’Accademia Rossiniana ‘Alberto Zedda’, Evamaria Wieser, responsabile dello Young Singers Project del Festival di Salisburgo, e Francesco Izzo, direttore dell’Accademia Verdiana di Parma. La mattinata si concluderà con la presentazione di ‘La scala di seta’, a cura del direttore Iván López‑Reynoso e del regista Damiano Michieletto, opera in programma la sera al Teatro Rossini.

Il format e il valore culturale dei Rof Talks

Il format dei Rof Talks è concepito per offrire al pubblico una chiave di lettura approfondita delle proposte artistiche del Rossini Opera Festival e delle dinamiche del panorama lirico contemporaneo.

Affiancando le presentazioni delle opere a dibattiti su temi di attualità e sul contesto musicale internazionale, l’iniziativa fornisce strumenti essenziali per la comprensione. Il coinvolgimento diretto di figure di spicco come registi, direttori d’orchestra e rappresentanti di prestigiose accademie musicali contribuisce in modo significativo alla divulgazione della cultura musicale. Questi appuntamenti mattutini, a ingresso libero e coordinati da Susanna Franchi, assumono un ruolo cruciale nella preparazione e nel coinvolgimento del pubblico in vista degli spettacoli serali, consolidando la posizione del Festival come punto di riferimento nel settore lirico internazionale.

Il Teatro Rossini: cuore del Festival a Pesaro

I Rof Talks si svolgono nella storica Sala della Repubblica del Teatro Rossini, un prestigioso edificio settecentesco situato nel centro storico di Pesaro e dedicato al celebre compositore nato in città. Il Teatro è la sede tradizionale del Rossini Opera Festival, una manifestazione di richiamo internazionale fondata nel 1980 con l'obiettivo di promuovere e valorizzare l'opera e la figura di Gioachino Rossini.

Oltre a essere un simbolo dell’offerta culturale pesarese, il Teatro accoglie annualmente artisti, studiosi e appassionati da ogni parte del mondo. Il Festival, organizzato dalla Fondazione Rossini, ha permesso nel corso degli anni di riscoprire e riportare in scena l’intero repertorio rossiniano, dai grandi capolavori alle opere meno eseguite.

Grazie a iniziative come i Rof Talks, Pesaro rafforza la sua vocazione di città musicale e di polo per eventi che favoriscono la partecipazione e la formazione del pubblico attraverso preziose occasioni di incontro e dialogo.