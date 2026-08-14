I Subsonica hanno posto il sigillo sulla ventottesima edizione del Festival Dromos, con un concerto memorabile che ha animato la città di Oristano. L'evento ha rappresentato il culmine e il gran finale di una rassegna musicale che, nel corso della sua programmazione, ha saputo coinvolgere un vasto pubblico grazie alla partecipazione di numerosi artisti di rilievo. Il celebre gruppo torinese, distintosi per il suo stile inconfondibile che fonde sapientemente musica elettronica e sonorità innovative, ha catalizzato l'attenzione di una folla numerosa di spettatori, confermando e rafforzando la propria posizione come uno dei nomi più influenti e apprezzati nel panorama musicale italiano contemporaneo.

L'energia contagiosa del concerto e l'entusiasmo travolgente del pubblico

La serata conclusiva del festival ha preso vita nella suggestiva cornice di piazza Cattedrale, dove i Subsonica hanno offerto al pubblico una performance carica di energia, ripercorrendo i loro brani più iconici e amati. L'affluenza è stata straordinaria: la piazza si è gremita di fan entusiasti che hanno partecipato attivamente, cantando e ballando, contribuendo a creare un'atmosfera di grande festa, condivisione e celebrazione della musica. Il Festival Dromos, appuntamento fisso e atteso dell'estate sarda, ha dimostrato ancora una volta la sua eccezionale capacità di attrarre non solo artisti di spicco a livello nazionale e internazionale, ma anche un pubblico sempre più numeroso, eterogeneo e partecipe, consolidando il suo ruolo centrale e insostituibile nell'offerta culturale dell'isola.

Il Festival Dromos: una storia di successo e un faro per la cultura

Fondato nel lontano 1999, il Festival Dromos è un'iniziativa culturale di grande respiro, promossa e organizzata con dedizione dall'Associazione Culturale Dromos. Questa prestigiosa manifestazione musicale si svolge con cadenza annuale, animando diverse e affascinanti località della provincia di Oristano durante il periodo estivo. Il suo programma è notoriamente ricco e variegato, includendo non solo concerti di alto livello, ma anche spettacoli teatrali e diverse iniziative culturali collaterali, tutte orientate all'obiettivo primario di promuovere la musica e la cultura contemporanea in tutte le sue forme espressive. Nel corso della sua ormai lunga e gloriosa storia, il festival ha avuto l'onore di ospitare un'ampia e diversificata gamma di artisti, sia italiani che internazionali, affermandosi come un punto di riferimento imprescindibile e un vero e proprio faro per il territorio sardo e per tutti gli appassionati di musica dal vivo che cercano esperienze artistiche di qualità, innovative e indimenticabili.