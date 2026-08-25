Un profondo gemellaggio artistico tra Livorno, città natale del celebre compositore Pietro Mascagni, e Cerignola, luogo cruciale per la sua maturazione artistica, è stato solennemente celebrato durante la serata conclusiva del Mascagni Festival 2026. L'evento, svoltosi il 23 agosto nella suggestiva cornice della piazza antistante il Teatro Goldoni di Livorno, ha visto il Comune di Cerignola donare alla città toscana due preziosi telegrammi originali inviati da Mascagni, un gesto simbolico che ha rafforzato il legame tra le due comunità nel segno del grande Maestro.

I due documenti storici, datati rispettivamente 1895 e 1930, rivelano il profondo affetto e la gratitudine che Mascagni nutriva per Cerignola. Nel telegramma del 1895, spedito dopo il trionfo dell'opera “Guglielmo Ratcliff” alla Scala, il compositore espresse la sua commozione: “Il saluto della cara città che conobbe le ansie e la prima gioia del mio cuore mi ha profondamente commosso. Esprimo mia riconoscenza a tutti particolarmente a lei rappresentante della mia seconda patria”. Anni dopo, nel messaggio del 1930, inviato dopo il successo di “Cavalleria Rusticana”, Mascagni scrisse: “In preda emozioni indicibili riescemi impossibile esprimere sensazioni che provo per grande affetto dimostrato mi amici concittadini.

Mio pensiero a Cerignola culla della mia musica. A Cerignola grazie!”.

Il significato del gemellaggio tra Livorno e Cerignola

L'iniziativa della consegna dei telegrammi è stata promossa da Savino Zaba, direttore artistico del Teatro Mercadante di Cerignola. La cerimonia ha visto la partecipazione dei sindaci Luca Salvetti di Livorno e Francesco Bonito di Cerignola. Il sindaco Salvetti ha evidenziato il valore intrinseco dell'evento, affermando: “Accogliere la delegazione di Cerignola e ricevere questi telegrammi storici non è solo un atto formale, ma il rinnovo di un patto d’affetto tra due comunità nel segno dell’arte e della grande musica”. Dal canto suo, il sindaco Bonito ha sottolineato l'importanza di questa unione: “Essere qui stasera a Livorno, nel nome di Mascagni, significa celebrare una storia comune che appartiene al patrimonio culturale di tutto il Paese.

Cerignola ha rappresentato un crocevia fondamentale per la vita e la carriera del Maestro ed è con profonda emozione che consegniamo a Livorno questi due telegrammi”.

La serata è stata arricchita dallo spettacolo “Soundtrack Mascagni”, un viaggio emozionante tra le musiche del compositore livornese utilizzate nel cinema, con la regia congiunta di Marco Voleri, direttore artistico del Teatro Goldoni, e di Zaba. L'attore Maurizio Nichetti ha condotto l'evento, rimarcando come “Livorno e Cerignola siano due realtà unite nel segno di un’arte capace di superare ogni confine”.

Mascagni: un ponte culturale tra passato e futuro

Il Mascagni Festival, appuntamento annuale a Livorno, celebra la figura del compositore nato nella città toscana nel 1863, autore di capolavori immortali come “Cavalleria Rusticana” e “Guglielmo Ratcliff”.

Cerignola, dove Mascagni trascorse anni decisivi per la sua crescita artistica tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, è stata da lui stesso definita la “culla della mia musica”. Il Teatro Mercadante di Cerignola, un polo culturale di rilievo, rafforza con iniziative come questa il proprio legame con la memoria musicale nazionale.

A coronamento di una serata di grande successo e partecipazione, è stato annunciato che lo spettacolo “Soundtrack Mascagni” sarà replicato a Cerignola il prossimo 24 ottobre. L'evento fungerà da apertura della stagione teatrale 2026/2027 del Teatro Mercadante, segnando un ulteriore e significativo scambio culturale tra le due città e consolidando il loro ruolo nella storia musicale italiana e nel ricordo del maestro Pietro Mascagni.