Le Gallerie d'Italia aprono le loro sedi di Milano, Napoli, Torino e Vicenza al pubblico con ingresso gratuito in occasione del Ferragosto. L'iniziativa, prevista per il 15 agosto, coinvolge tutte le sedi museali gestite da Intesa Sanpaolo. Questa speciale opportunità mira a favorire la partecipazione culturale, offrendo un accesso facilitato al patrimonio artistico nazionale.

Dettagli dell'iniziativa nelle sedi

A Milano, la sede di piazza Scala offrirà la possibilità di visitare la mostra permanente e le esposizioni temporanee senza alcun costo.

A Napoli, il museo di via Toledo garantirà l'accesso libero sia alle collezioni permanenti sia alle mostre in corso. I visitatori potranno così esplorare l'offerta culturale completa di queste importanti sedi museali.

Anche la sede di Torino, situata in piazza San Carlo, e quella di Vicenza, in contra’ Santa Corona, aderiscono all'iniziativa. Permetteranno ai visitatori di esplorare gratuitamente le opere esposte, che includono sia le collezioni permanenti che le esposizioni temporanee attualmente allestite. L'iniziativa copre così un'ampia geografia, rendendo l'arte accessibile in diverse città.

Orari e finalità delle visite

Le Gallerie d'Italia saranno aperte nei normali orari di apertura durante la giornata di Ferragosto.

L'ingresso gratuito riguarda indistintamente sia le collezioni permanenti sia le esposizioni temporanee. L'iniziativa mira a stimolare la partecipazione culturale durante il periodo estivo, offrendo un'importante opportunità di visita a cittadini e turisti che desiderano avvicinarsi all'arte.

Le Gallerie d'Italia rappresentano un polo museale di rilievo, con sedi in quattro città italiane, e sono gestite da Intesa Sanpaolo. L'accesso gratuito in occasione di Ferragosto si inserisce pienamente nelle attività di promozione culturale promosse dall'istituzione, rafforzando il suo impegno nella valorizzazione del patrimonio artistico e nella diffusione della cultura.