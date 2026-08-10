Il cortometraggio “Questa strage è di tutti – memoria viva del 2 agosto”, prodotto dal Servizio informazione e comunicazione istituzionale dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, narra la mattinata del 2 agosto 2026 attraverso gli occhi di due protagonisti di generazioni diverse.

Al centro della narrazione vi sono Paolo Sacrati, sessantenne vicepresidente dell’Associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna, e Isabella Raspanti, studentessa bolognese di quindici anni. Sacrati, gravemente ferito nell'attentato e che perse madre e nonna, partecipa ogni anno al corteo.

Isabella, invece, ha vissuto per la prima volta l'esperienza della commemorazione.

Il percorso della memoria

Le loro vicende si intrecciano tra le celebrazioni in Comune, il lungo corteo e il minuto di silenzio in piazza Medaglie d’oro, di fronte alla stazione centrale. Il filmato è disponibile sul canale YouTube dell’Assemblea legislativa.

Il significato della memoria condivisa

Maurizio Fabbri, presidente dell’Assemblea legislativa, ha evidenziato come il cortometraggio sottolinei l'importanza di "mantenere viva la memoria delle stragi che hanno insanguinato il nostro Paese". Ha ribadito il sostegno dell'Assemblea alle associazioni dei familiari delle vittime di tragedie come la strage alla stazione di Bologna, Ustica o i crimini della "Uno bianca".

Fabbri ha affermato che il ritrovarsi annuale in stazione non è un "stanco rituale", ma un "processo di condivisione di un dolore, che da personale si fa collettivo". Ha concluso che l'esperienza diretta e le parole di chi ha vissuto la strage sono essenziali per coinvolgere i giovani e farli sentire parte della città.

Il Servizio informazione dell'Assemblea

Il Servizio informazione e comunicazione istituzionale dell’Assemblea legislativa, produttore del filmato, garantisce un flusso costante di informazioni sull’attività dell’Assemblea. Utilizza un linguaggio multimediale, producendo contenuti audio e video, e gestisce il sito istituzionale, format televisivi e radiofonici, servizi multicanale e dirette in streaming.