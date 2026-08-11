La Certosa di San Giacomo a Capri ospita per la prima volta sull'isola la celebre gouache su carta “Veduta di Capri con il Monte Solaro”, opera del pittore tedesco Jakob Philipp Hackert. Realizzata nel 1792 su commissione di Ferdinando IV di Borbone, questa rappresentazione è riconosciuta come una delle più importanti e precoci del paesaggio caprese moderno. L'opera giunge in prestito straordinario dalla Reggia di Caserta e si inserisce nella mostra “Il mito di Capri. A duecento anni dalla scoperta della Grotta Azzurra (1826-2026)”, curata da Massimo Osanna e Luca Di Franco, visitabile fino al 18 ottobre.

L'esposizione ripercorre il processo che, tra Settecento e Ottocento, ha trasformato Capri da luogo appartato e difficilmente accessibile del Golfo di Napoli in una meta privilegiata per artisti e viaggiatori europei. Attraverso dipinti, disegni, libri, reperti archeologici e testimonianze d'epoca, la rassegna ricostruisce la nascita del mito di Capri e del suo immaginario condiviso, con il quadro di Hackert che assume un ruolo fondamentale in questo percorso.

Antonio Tarasco, direttore generale ad interim della Reggia di Caserta, ha espresso soddisfazione per il prestito dell'opera, sottolineando: “La collaborazione con i Musei e Parchi Archeologici di Capri è espressione tangibile dei principi della Convenzione di Faro: valorizzare il patrimonio come legame vivo tra comunità, territori e storie”.

Luca Di Franco, direttore dei Musei e Parchi Archeologici di Capri, ha evidenziato come il prestito rappresenti “un segno concreto di collaborazione tra gli istituti del Ministero della Cultura”, affermando che “la condivisione del patrimonio possa generare nuovi percorsi di conoscenza e valorizzazione”.

Il mito di Capri e il bicentenario della Grotta Azzurra

L'intera iniziativa prende spunto dal bicentenario della riscoperta della Grotta Azzurra, avvenuta nel 1826, un evento che ha segnato una svolta nella percezione internazionale dell'isola. Il progetto espositivo, ideato da Massimo Osanna (Dipartimento per le Attività Culturali del Ministero della Cultura) e Luca Di Franco, si configura come un percorso di ricerca storica e conoscenza, dove arte, natura e archeologia si intrecciano.

Elena Cera, storica dell'arte dei Musei e Parchi Archeologici di Capri, ha evidenziato che la mostra narra la trasformazione di Capri da “luogo isolato a meta internazionale” attraverso opere, documenti e oggetti che ne testimoniano l'evoluzione.

Grazie allo scambio e al prestito di opere da istituzioni nazionali, la Certosa di San Giacomo rafforza la sua centralità come polo espositivo e di valorizzazione del territorio. Questo antico complesso monastico ospita oggi uno spazio museale e di incontro per iniziative culturali, creando un dialogo tra il patrimonio artistico e la storia della comunità locale.

Hackert e l'evoluzione del paesaggio caprese

La “Veduta di Capri con il Monte Solaro” di Hackert, che fu “primo pittore di corte” del regno borbonico, assume nella mostra un ruolo chiave per comprendere il passaggio dalla cultura vedutistica settecentesca all'interpretazione romantica del paesaggio.

La scelta della Certosa di San Giacomo, luogo simbolo di arte, spiritualità e storia caprese, offre una cornice significativa a un'opera che simboleggia il dialogo tra memoria storica e nuova narrazione dello spazio insulare.

L'esposizione valorizza le collaborazioni interistituzionali all'interno del Ministero della Cultura, promuovendo una fruizione trasversale e arricchita del patrimonio. Luca Di Franco ha ribadito: “Il nostro museo è nato da poco, ma lavora con una rete sempre più ampia di istituzioni”. La mostra è aperta al pubblico fino al 18 ottobre, rappresentando una delle principali iniziative culturali per i visitatori dell'isola nel 2026.