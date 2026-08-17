Il Castello medievale di Lupara ha riaperto le sue porte il 17 agosto 2026, accogliendo una vasta partecipazione della comunità locale e di numerosi visitatori giunti da tutto il Basso Molise. L’evento, intitolato “Il Castello ritrova il suo splendore”, ha segnato la conclusione di anni di chiusure e importanti lavori di ristrutturazione, restituendo alla cittadinanza la storica fortezza normanna in tutto il suo rinnovato fascino.

Durante la manifestazione, i produttori del territorio hanno avuto l'opportunità di presentare alcune delle eccellenze agroalimentari locali.

Tra queste, spiccano l’olio extravergine di oliva delle aziende ‘Terra Sacra’ di Benedetto Salvatore e ‘La Collina di Zeno’ di Zeno Scherino, il miele dell’agricola Riccardi con le sue molteplici tipologie, la rinomata Tintilia del Molise proposta dall’azienda vinicola Lagatta e i dolci della tradizione locale di ‘Grano Salis’. Un particolare interesse e curiosità ha suscitato il gelato "condito" con l'olio extravergine di oliva prodotto proprio a Lupara.

Valorizzazione del Patrimonio e Iniziative Sociali

Nel corso dell’evento, il Comune di Lupara, rappresentato dal sindaco Giancarlo Di Lonardo, ha ricevuto un invito ufficiale a entrare a far parte della rete regionale delle Città dell’Olio. Fabio Iannucci, Coordinatore regionale dell’associazione Città dell’olio del Molise, ha enfatizzato l’importanza cruciale della conservazione degli oliveti secolari presenti sul territorio, non solo per il loro valore paesaggistico ma anche per il significativo contributo produttivo.

Nicola Malorni, segretario dell’associazione, ha inoltre illustrato un innovativo progetto sviluppato dalla Cooperativa Kairos, incentrato sulla riabilitazione di donne vittime di violenza attraverso la coltivazione di un oliveto abbandonato e la pratica dello Yoga tra gli alberi di olivo, sottolineando l'importanza anche terapeutica dell'albero dell'olivo.

Ampio spazio è stato dedicato anche all’arte e alla cultura. Una suggestiva mostra è stata allestita all'interno della fortezza, esponendo opere di Concetta D’Abarno, Nicolina De Lisio, Giovanna Greco, Marilina Listorti, Gabriella Trincanti e Carola Vincelli. Le fotografie di Rossana Vaudo hanno arricchito l'esposizione. L'iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi poeti, tra cui Adelmina Di Cienzo, Luciano Mancinella, Luigi Pizzuto, Paola Di Giannantonio, Antonio Mucciaccio e Mario Marzucco, che hanno contribuito a celebrare il rinnovato splendore del Castello.

Il Castello di Lupara nel Contesto Nazionale

La riapertura del Castello di Lupara si inserisce in un più ampio contesto di valorizzazione delle numerose architetture fortificate italiane. Già nel maggio 2026, si è tenuta la XXVII edizione delle Giornate Nazionali dei Castelli, un evento di rilievo promosso dall’Istituto Italiano dei Castelli. Questa iniziativa annuale ha l'obiettivo di celebrare la storia, il restauro e la valorizzazione paesaggistica e culturale di questi beni, richiamando l'attenzione del pubblico sul loro inestimabile valore.

L’Istituto Italiano dei Castelli, fondato nel 1964 e riconosciuto per la sua personalità giuridica, si dedica con impegno alla promozione della conoscenza e alla tutela delle architetture fortificate italiane, organizzando regolarmente iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza storica e culturale di queste strutture monumentali.