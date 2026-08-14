Il 28 agosto arriva nelle librerie italiane "Il cuore d'inverno", il nuovo romanzo dello scrittore irlandese Kevin Barry, edito da Fazi. L'opera, di 232 pagine e al costo di 18,50 euro, è descritta come una storia d'amore commovente e divertente, capace di trasportare il lettore in un'atmosfera intrigante e drammatica. Barry sarà in tournée in Italia nei primi giorni di settembre, offrendo l'opportunità di incontrare l'autore e approfondire la conoscenza di questa sua ultima creazione letteraria.

Ambientato nel rigido inverno del 1890, il romanzo si svolge nella cittadina mineraria di Butte, Montana.

Qui si incontrano Tom Rourke, poeta e cantautore segnato da alcool e dipendenze, e Polly Gillespie, giovane sposa del capitano della miniera. Tra loro nasce un amore improvviso e profondo che li spinge a una fuga disperata. Attraversando i paesaggi gelidi e selvaggi del Montana e dell’Idaho su un cavallo rubato, la coppia è braccata da una banda di pistoleri celtici della Cornovaglia. Questa evasione costituisce l'asse portante della narrazione, esplorando temi come la ribellione, la ricerca della felicità e i pericoli costanti.

La trama e l’ambientazione tra storia e fiction

La scelta di collocare la vicenda in una città mineraria del Montana conferisce al romanzo un sapore autentico e storico.

Butte, nel 1890, era un importante centro di estrazione del rame negli Stati Uniti, caratterizzato da forti tensioni sociali dovute alla rapida industrializzazione e all'afflusso di lavoratori da diversi paesi europei. In questo scenario, il dramma personale dei protagonisti si intreccia a quello collettivo, popolato da immigrati, minatori e un clima di costante pericolo. La presenza dei pistoleri celtici richiama le faide tra immigrati irlandesi e cornici, accentuando la sensazione di inquietudine e lotta per la sopravvivenza.

La narrazione di Barry non si limita al filone sentimentale, ma inserisce la vicenda amorosa in un quadro complesso. Le condizioni climatiche estreme e la natura selvaggia diventano quasi personaggi della storia, rendendo la fuga dei due giovani carica di suspense e tensione emotiva.

Kevin Barry e la ricezione della critica

Kevin Barry, già affermato nel panorama della letteratura irlandese contemporanea, con "Il cuore d'inverno" aggiunge un nuovo capitolo al suo percorso di narratore delle passioni umane e degli elementi della natura. Il romanzo ha suscitato entusiasmo anche tra la critica, che ne ha apprezzato soprattutto l’equilibrio tra tragedia e comicità, definendo l’opera allo stesso tempo leggera e profonda.

La tournée italiana dell’autore, prevista per i primi di settembre, rappresenta un’occasione significativa per discutere direttamente con Barry delle sue scelte narrative e del processo di costruzione dei personaggi e delle ambientazioni. Con questo lavoro, Barry conferma la sua abilità nello sfruttare sia il registro lirico che quello ironico, offrendo una lettura appassionante che lega strettamente la storia d’amore e il contesto di fine Ottocento nordamericano. Il libro promette di coinvolgere lettori appassionati di storie sentimentali, di ambientazioni storiche e di romanzi d’avventura.