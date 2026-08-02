Paolo Valerio, direttore del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, è stato insignito del prestigioso premio Curzio Inghirami-Ombra della sera. Il riconoscimento gli è stato tributato per la sua acclamata regia de La coscienza di Zeno. La cerimonia di premiazione si è tenuta il primo agosto 2026, in una cornice d’eccezione: il Festival internazionale del teatro romano di Volterra. Giunto alla sua ventesima edizione, il premio è assegnato da una qualificata giuria di esperti, presieduta dal noto critico e scrittore Giovanni Antonucci, e viene consegnato annualmente presso il suggestivo Teatro Romano di Volterra.

Gli organizzatori del festival hanno elogiato l'approccio di Valerio, sottolineando come egli abbia trasformato «la scena in un luogo di ricerca rigorosa». Un elemento distintivo della sua regia è stata la scelta di sdoppiare la figura di Zeno Cosini, creando un profondo dialogo scenico tra l’uomo che vive le esperienze e l’uomo che le racconta, ovvero tra l’Io narrante e l’Io narrato. Questa interpretazione è stata giudicata capace di restituire con notevole precisione la «malattia dell’uomo moderno di cui Zeno è un simbolo emblematico, affiancata alla lucidità quasi profetica con cui Italo Svevo intuiva i rischi di una civiltà consegnata alla tecnica».

Il successo dello spettacolo e il suo impatto

Lo spettacolo La coscienza di Zeno, frutto della collaborazione tra il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e Goldenart Production, ha debuttato nel 2023. La sua messa in scena ha celebrato il centenario della pubblicazione del celebre romanzo di Italo Svevo, offrendo al pubblico una rilettura contemporanea e coinvolgente. L’allestimento ha riscosso un successo straordinario in tutta Italia, confermando il suo valore artistico e la sua capacità di attrarre un vasto pubblico. Attualmente, lo spettacolo è giunto alla sua terza stagione consecutiva di tournée, registrando costantemente sale esaurite in ogni tappa. Questo trionfo è la dimostrazione più tangibile che «la scommessa di Valerio, affidare un secolo di letteratura alla scena viva, è stata vinta», come evidenziato dagli stessi organizzatori.

Un risultato che conferma la vitalità del teatro come veicolo per esplorare e reinterpretare i grandi classici della letteratura.

Il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia: un pilastro culturale

Il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, sotto la direzione di Paolo Valerio, si conferma una delle istituzioni teatrali più significative della regione. Fondato nel 1954 e con sede nella città di Trieste, l’ente si dedica con impegno alla produzione e alla diffusione di spettacoli teatrali, ponendo una particolare enfasi sulla valorizzazione del repertorio sia italiano che internazionale. Attraverso l'organizzazione di stagioni teatrali ricche e diversificate, tournée nazionali e internazionali, e numerose iniziative culturali, il Teatro Stabile contribuisce attivamente alla vita culturale del territorio, collaborando con compagnie e artisti di spicco a livello nazionale e internazionale. La sua missione è quella di promuovere l'arte scenica, rendendola accessibile e stimolante per un pubblico sempre più ampio.