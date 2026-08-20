La "Madonnina" di Roberto Ferruzzi, icona mariana di devozione popolare e opera oggi perduta, torna al centro dell'attenzione grazie al docufilm "Roberto Ferruzzi, il pittore della Madonnina" di Giacomo Ravenna. Prodotto dal Comune di Torreglia (Padova) con il supporto di Luxardo S.p.A. e Studio Verde S.r.l., il documentario è stato distribuito in Italia da Tv2000 e reso disponibile sulla piattaforma Play2000 dal 10 maggio 2026. L'ultima apparizione certa del dipinto risale a uno scatto fotografico di Vittorio Alinari a Firenze, prima di far perdere misteriosamente le sue tracce.

Presentata nel 1897 alla Seconda Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia come “Maternità”, l'opera fu ribattezzata "Madonnina" dal pubblico, colpito dalla tenerezza della giovane madre raffigurata con un bambino addormentato, una scena quotidiana priva di simboli religiosi espliciti. La sua fama si è consolidata globalmente, diffondendosi su francobolli in Medio Oriente e raggiungendo ogni continente, affermandosi come icona mariana mondiale. Il docufilm ha recentemente ottenuto il premio "Best Story" al Croatian International Film Festival di Šibenik (Sebenico), città natale del pittore. La leggenda più accattivante suggerisce che il dipinto sia andato perduto in fondo al mare durante la Prima guerra mondiale.

Il docufilm e la riscoperta di un artista

Il documentario, della durata di 52 minuti, vede Vittorio Attene interpretare Ferruzzi e guida lo spettatore tra Italia e Croazia (Sebenico, Venezia, Padova e Torreglia), luoghi chiave nella vita dell'artista. Attraverso testimonianze di discendenti ed esperti, ricostruzioni storiche, materiali d'archivio e le analisi della storica dell'arte Maddalena Scarabottolo, il film ripercorre la vicenda umana e artistica del pittore e approfondisce il mistero che avvolge la Madonnina. Il regista Giacomo Ravenna ha evidenziato la complessità del progetto: "Raccontare cinematograficamente qualcosa che non si può mostrare è stato l’aspetto più delicato e complesso del docufilm", sottolineando come il riconoscimento premia "la straordinaria storia di un artista che merita di essere riscoperto".

Per la distribuzione internazionale, la produzione ha stretto una collaborazione con Adr Distribution (Roma). Nel documentario, lo storico e biografo Gionata Ceretta offre indizi sulla possibile sorte della Madonnina originale, la cui ubicazione attuale rimane sconosciuta. La ricostruzione cronologica della vita e delle opere di Ferruzzi è stata possibile grazie alla tesi di laurea di Eleonora Drago e a un vasto lavoro di ricerca basato su consultazioni librarie, con un significativo contributo di materiale documentario fornito dalla famiglia Giovannetti di Roma. Le musiche originali di Luigi Salamon accompagnano immagini e parole, restituendo una dimensione profondamente umana e sentimentale al personaggio di Ferruzzi.

Il patrimonio artistico di Roberto Ferruzzi

Roberto Ferruzzi, amico di figure come Cesare Pollini e Mariano Fortuny, fu un attento osservatore dei cambiamenti estetici e sociali del suo tempo. Sebbene la Madonnina sia la sua opera più celebre, non fu l'unica a riscuotere successo. Molte altre sue creazioni conobbero grande notorietà all'epoca e possono essere scoperte all'interno del docufilm. Il Comune di Torreglia, dove Ferruzzi è sepolto a Luvigliano, possiede dal 1989 venti sue opere, un patrimonio significativo per la riscoperta dell'artista. Come sottolineato da Maddalena Scarabottolo, fu proprio la Madonnina a rendere l'artista celebre a livello mondiale, consolidando il suo posto nella storia dell'arte tra Otto e Novecento.