Si è conclusa ieri a Martina Franca, in provincia di Taranto, la 52ª edizione del Festival della Valle d’Itria. L'ultima replica della "Carmen" di Bizet ha sancito la chiusura della manifestazione, iniziata il 14 luglio sotto la direzione artistica della compositrice Silvia Colasanti e incentrata sul tema "Mediterraneo. Culla del mito, crocevia di culture, mare che accoglie".

Durante l'evento, che ha registrato il sold-out, Michele Punzi, presidente della Fondazione Paolo Grassi, ha annunciato il saluto del maestro Fabio Luisi alla carica di direttore musicale.

Luisi assume ora il titolo di direttore musicale emerito, motivando la decisione con la volontà di "dare spazio al futuro della manifestazione" e accogliendo con gratitudine la nuova nomina.

Le produzioni in scena

Il cartellone ha proposto nuove produzioni: il dittico "Pulcinella" di Igor Stravinskij e "La favola di Orfeo" di Alfredo Casella (regia Jean Renshaw, direzione Nicolò Umberto Foron). Spiccano la "Carmen" di Bizet, nella sua versione originale del 1874, diretta da Fabio Luisi e con regia Denis Krief, proposta in forma scenica per la prima volta al mondo. Infine, "Il schiavo di sua moglie" di Francesco Provenzale ha avuto la sua prima rappresentazione in tempi moderni (regia Rita Cosentino), riscoperta del Barocco musicale napoletano grazie alla ricerca di Antonio Florio e al coinvolgimento dell'Accademia del Belcanto "Rodolfo Celletti".

Il Festival: storia e prestigio

Organizzato dalla Fondazione Paolo Grassi, il Festival della Valle d’Itria si svolge annualmente a Martina Franca, dal 14 luglio al 2 agosto. La 52ª edizione ha proseguito la sua vocazione alla riscoperta di opere rare e poco eseguite, con un cartellone che intreccia tradizione e innovazione, sotto la direzione artistica di Silvia Colasanti. La città di Martina Franca, in provincia di Taranto, è celebre per ospitare questa manifestazione, riconosciuta come una delle più prestigiose d’Italia e d’Europa. Attivo dal 1975, il Festival si distingue per produzioni di alto livello e per l'attenzione al repertorio belcantistico e alle opere rare.