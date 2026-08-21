Il Festival In Situ torna ad Isili per la sua terza edizione, dal 29 agosto al 6 settembre. L'evento accoglie oltre cinquanta artisti, anche da Spagna e Polonia, proponendo danza contemporanea, tessitura, lavorazione del rame, poesia e arti visive. Una ricca offerta artistica e culturale, che valorizza il legame con il territorio sardo.

Programma e sedi del Festival

Organizzato dal Gruppo E-Motion e diretto artisticamente da Francesca La Cava, il festival si svolge in luoghi emblematici: il Maratè (Museo per l’arte del rame e del tessuto), il teatro Sant’Antonio e il parco Asusa.

Il percorso artistico è guidato da parole chiave come Archeologie, Traiettorie, Suono, Autenticità e Materia, che definiscono le diverse espressioni d'arte proposte.

Omaggio e inaugurazione

Questa edizione rende omaggio alle tessitrici Dolores e Daniela Ghiani, figure centrali della tradizione tessile locale. L'apertura, sabato 29 agosto, include anche la mostra personale di Renzo Francabandera, “Archeologie contemporanee - Trame del presente”.

La direttrice artistica Francesca La Cava ha spiegato la visione: “In Situ nasce dal desiderio di ascoltare i luoghi e le persone. Abbiamo scelto di intrecciare il gesto della danza con la tessitura, il suono del rame con i corpi, perché crediamo che la tradizione non sia statica, ma una materia viva capace di generare nuovi linguaggi”.

Ogni serata sarà arricchita da letture poetiche e degustazioni di vino e birra artigianale del territorio, offrendo un'esperienza culturale completa e radicata nelle eccellenze locali.